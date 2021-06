Je kunt letterlijk het internet kopen als NFT! - Apparata

Foto @NASA

De bedenker van het wereldwijde web verkoopt de broncode van het internet als NFT in wat ongetwijfeld een immense veiling gaat worden.

Zonder al te bombastisch te klinken, werd tussen 3 oktober 1990 en 24 August 1991 een van de meest impactvolle uitvindingen voor de mensheid gecreëerd door Sir Tim Berners-Lee. Hij schreef in die periode namelijk de broncode voor het wereldwijde web. Wat begon als één enkele server en website, werd een aaneenschakeling van zo’n tien miljard apparaten, verspreid over de hele planeet. En die mijlpaal kun je nu als NFT kopen.

Het internet als NFT

Veilinghuis Sotheby’s biedt samen met Berners-Lee de broncode van het internet als non-fungible token aan. Biedingen starten op 23 juni bij een startbedrag van $1000, maar naar verwachting wordt dat aanzienlijk hoger. Het zou immers absurd zijn als memes honderden duizenden dollars opleveren, maar zoiets ongekend impactvols als het internet niet.

De hoogste bieder krijgt niet alleen het begin van het internet als NFT, maar ook enkele extra’s:

Een archief van de originele bronbestanden van het wereldwijde web

Het originele HTML-bestand met instructies voor nieuwe gebruikers

Een half uur durende animatie, een visualisatie van het schrijven van de code

Een schaalbare grafiek als representatie van de volledige code

Een door Berners-Lee geschreven brief (readme-bestand) over zijn uitvinding en het proces daarvan

Berners-Lee is een Britse computerwetenschapper die in de late jaren ’80 de bouwstenen voor het internet ontwikkelde. Hij schreef kort daarna in de Objective C-taal het fundament van het wereldwijde web, dat bestond uit ruim 9500 regels code.

Ondertussen kent de aaneenschakeling van computers en servers zo’n tien miljard apparaten. Bijna 60% van de wereldbevolking is erop aangesloten. Er zijn 1.7 miljard websites om te bezoeken (thanks dat je Apparata uit al die mogelijkheden koos!). Die resultaten had zelfs Berners-Lee toen ongetwijfeld niet verwacht.

Over de Brit gesproken, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Mark Zuckerberg, Larry Page, Sergey Brin en Bill Gates, is Berners-Lee verrassend genoeg geen miljardair. Sterker nog, hij zou ‘slechts’ enkele tientallen miljoenen hebben. Kattenpis vergeleken met tenminste honderden miljard van de bovenstaande innovators.

Hij heeft er namelijk voor gekozen om het internet in de jaren ’90 niet te patenteren. De opbrengsten van deze NFT-veiling gaan naar hem, maar verder is het internet volledig gratis voor iedereen. Kortom, laten we voor Berners-Lee hopen dat zijn service voor het menselijk ras niet te goedkoop verkocht wordt! De veiling loopt tot eind juni.

