Je kunt maar twee games kwijt op de Xbox Series S - Apparata

De kleinere SSD in de Xbox Series S komt met nadelen, zo kun je er waarschijnlijk maar twee digitale volledige games op installeren.

Sony en Microsoft pakken de strijd voor de volgende generatie consoles beiden op een eigen manier aan. Sony heeft één console met twee varianten, Microsoft kom in plaats daarvan met twee consoles. Je hebt de Xbox Series X met onder andere 1 TB SSD en een Xbox Series S die inlevert op een aantal zaken, waaronder een kleinere SSD.

De goedkopere Xbox Series S lijkt misschien een aantrekkelijke instap in de wereld van next-gen gaming. Hou er echter rekening mee dat de SSD slechts 512 GB groot is. Dat is voor next-gen gaming niet heel indrukwekkend. Hoeveel games je daadwerkelijk kwijt kunt is afwachten. Via een Reddit-gebruiker weten we echter hoeveel GB je vrij hebt voor games. Het antwoord is 364 GB.

Dat komt neer op hooguit twee grote games. Zo werd onlangs bekend dat Call of Duty Black Ops Cold War 250 GB groot is voor de PC. Laten we voor het gemak die 250 GB meenemen voor de Xbox Series X. Dan blijft er feitelijk nog 114 GB over voor andere games.

Een oplossing is games verwijderen op de Xbox Series S en alleen games installeren die je echt speelt. Als je veel games tegelijkertijd speelt is dat echter geen mogelijkheid. En dan is het misschien toch een idee om te gaan voor die Xbox Series X, of de PlayStation 5.