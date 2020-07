Je kunt nu een nieuwe BMW openen met je iPhone

Apple heeft de feature uitgerold waarbij je een BMW kunt ontgrendelen met een iPhone.

Je autosleutel gewoon lekker thuislaten en je smartphone gebruiken om de auto te ontgrendelen. Met BMW en een recente iPhone kan dat. Tijdens WWDC kondigde Apple dit in juni aan. Inmiddels is de functie uitgerold met de publieke release van iOS 13.6 en watchOS 6.2.8.

Er zijn wel een aantal belangrijke voorwaarden aan verbonden. De functie werkt alleen als je een nieuwe BMW hebt die pas ná 1 juli 2020 geproduceerd is. De auto moet dus echt hagelnieuw zijn. In de praktijk is het dus nog enkele maanden of zelfs jaren wachten voordat je een BMW met je iPhone kunt ontgrendelen.

Het enige wat je moet doen is je iPhone of Apple Watch in de buurt van de deurportier van je BMW houden. Dan zal de auto ontgrendelen en krijg je toegang. Eenmaal binnen kan de auto gestart worden en rijden maar! Via iMessage kun je ook vrienden of familie (tijdelijk) toegang verlenen tot de auto. Je geeft ze dan als het ware een digitale sleutel.

Mocht je iPhone leeg zijn en heb je ook geen lader in de beurt, dan hoef je niet te paniekeren. Zelfs als een iPhone uitstaat kan deze nog tot 5 uur lang je BMW ontgrendelen. De feature werkt met de Apple Watch Series 5 en de iPhone XR, XS, SE en 11.