Je kunt nu ook muziek maken in je Tesla

Wat een veelzijdige auto.

Gamen, video’s kijken, scheten laten. Wat kun je niet met het enorme scherm in een Tesla? Daar is nu een muziek makende app aan toegevoegd. De app is onderdeel van de nieuwste update die het Amerikaanse automerk rond kerst heeft uitgerold.

De app heet Trax en je kunt je eigen deuntjes componeren. Mits je een beetje handig bent natuurlijk. De app is zo eenvoudig mogelijk gemaakt dat elke amateur er wel een muziekje mee moet kunnen maken. Trax werkt middels een keyboard en bevat diverse instrumenten waaronder een TR-808 drumset van Roland.

Er is serieus nagedacht over deze app. Zo kun je bijvoorbeeld liedjes opslaan om deze later terug te luisteren. YouTuber Oliver ‘Ov’ Ryan heeft op Twitter een kort filmpje gedeeld. In deze video is te zien hoe hij een liedje maakt in Trax. Als je goed luistert komt het deuntje je ongetwijfeld bekend voor. Inderdaad: het is het themalied van Ratjetoe!