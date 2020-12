Je kunt nu ook winkelen in WhatsApp - Apparata

Chatten, kleding checken en afrekenen. En dat allemaal binnen WhatsApp, want je kunt nu ook winkelen. We leggen uit hoe het werkt.

WhatsApp wil meer zijn dan alleen een berichtendienst. Deze nieuwe update brengt daar een grote verandering in. WhatsApp heeft je nu de mogelijkheid gegeven om ook te kunnen winkelen in de app. Winkelen? Ja, dat lees je goed!

Je begint een conversatie met een bedrijf over een bepaald product. Vervolgens kun je na een chatsessie het product afrekenen. Dit gehele scenario speelt zich af binnen WhatsApp, je hoeft de app in de tussentijd niet te verlaten. Er is een catalogus aan producten waar je uit kunt kiezen en die voeg je toe in een virtueel winkelmandje. De winkelervaring komt wat dat betreft aardig overeen met dat van een webshop.

De eerste bedrijven die winkelen binnen WhatsApp mogelijk maken zijn er al. Zo heb je Agradaya in het Indonesische Yogyakarta. Dit bedrijf verkoopt duurzame kruiden en specerijen aan klanten via WhatsApp.

De uitrol van WhatsApp winkelen is op dit moment gestart. Het bedrijf heeft gekozen voor een wereldwijde uitrol. Precies op tijd voor de feestdagen, aldus de berichtendienst. Het is afwachten welke Nederlandse bedrijven met deze nieuwe technologie aan de slag gaan.