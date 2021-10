Je kunt nu vanaf je iPhone de Tesla camera’s bekijken

De Tesla als rijdende beveiligingscamera. Je kunt de camera’s van de Tesla bekijken via je iPhone.

Met de Sentry Mode op een Tesla worden de camera’s gebruikt als veiligheidsmaatregel als je onderweg bent. Zie het als een heel luxe dashcam. Vanuit meerdere punten heeft de auto op deze manier ogen. Met de nieuwe 2021.36.8 software update is het nu ook mogelijk om de Tesla camera’s vanaf je iPhone te bekijken.

De software update introduceert Sentry Mode Live Camera Access. Voorlopig is het alleen mogelijk om de camera’s te bekijken via iOS. Ondersteuning voor Android is er op dit moment nog niet. Er is ook geen bevestiging of Android überhaupt ondersteuning gaat krijgen. Naast het feit dat je kunt meekijken, kun je ook praten via je smartphone. Bijvoorbeeld “opzouten!” roepen als er iemand te dicht bij je auto staat. Volgens Elon Musk ook uitermate goed geschikt om grappen en grollen mee uit te halen. Dat geloven we graag.

Gratis, dat is het niet. Je moet een abonnement hebben op Premium Connectivity van Tesla om hier gebruik van te kunnen maken. Dit maandabonnement kost 9,99 euro. Naast het streamen van camerabeelden ontgrendel je er ook andere features mee. Onder andere Caraoke, Muziek streamen, Live verkeersweergave en meer.