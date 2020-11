Je kunt ook de PS5 DualSense controller aanpassen - Apparata

Het zal mogelijk zijn om naast de console zelf, ook de PS5 DualSense controller te kunnen aanpassen naar een persoonlijke smaak.

Van de PlayStation 5 weten we dat de panelen van de console eenvoudig verwijderbaar zijn. Daarmee kun je de console straks een eigen smaak geven. Hoe dat in zijn werking gaat is nog even afwachten. Mogelijk gaat Sony dit zelf aanbieden. Er was al tenminste één bedrijf die deze service in gedachte had, maar daar staken de Japanners al gauw een stokje voor.

Nu blijkt dat niet alleen de PlayStation 5 panelen te verwijderen zijn. In een video van YouTuber John Glasscock is bekend geworden dat je ook panelen van de PS5 DualSense controller kunt aanpassen. De zwarte vlakken van de controller zijn ook te verwijderen en te vervangen voor custom exemplaren. In de video laat de YouTuber zien hoe eenvoudig dit is. Je hebt geen apart gereedschap nodig om de panelen te verwijderen.

Dat betekent dat je geen aparte dure PS5 DualSense controller hoeft aan te schaffen voor een andere kleur, maar dat je deze zelf kunt aanpassen. Stel dat de panelen tussen de 5 en de 10 euro gaan kosten, scheelt dat toch enorm in vergelijking met een nieuwe controller. De PS5 DualSense controller gaat 70 euro in de losse verkoop kosten.