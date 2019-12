Je kunt weer Bitcoin-video’s kijken op YouTube

Een kleine rel vond plaats deze week.

Cryptocurrency is een nogal beladen onderwerp op het internet. In elk geval voor internetbedrijven. Zo was Facebook lange tijd in dubio of ze nu wel of niet crypto advertenties moesten toelaten op het sociale netwerk en deze week kwam YouTube in het nieuws in verband met cryptocurrency.

YouTube had namelijk honderden video’s over Bitcoin en andere crypto’s van YouTubers zonder pardon verwijderd. Volgens de YouTubers had het videoplatform de filmpjes verwijderd wegens ‘gevaarlijke content’. De videomakers, waaronder Chris Dunn, reageerde furious op de zet van YouTube.

Nu blijkt dat YouTube een fout heeft gemaakt. Dat zegt een woordvoerder van het bedrijf tegenover Gizmodo. De filmpjes zijn per ongeluk offline gehaald en zullen weer online komen. Een storm in een glas water dus, al zullen de betreffende YouTubers dit natuurlijk anders ervaren. Naast Chris Dunn waren ook kanalen als Nugget News, Crypto Tips en BTC Sessions slachtoffer van de fout. Check de video hieronder van Dunn om het verhaal vanuit zijn kant te horen. Let wel: deze video is gepubliceerd voordat YouTube had bekendgemaakt een fout te hebben gemaakt.