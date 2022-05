Je mag in Frankrijk nu geen “game” of “Esports” meer zeggen

Mon dieu! Frankrijk wil af van de on-Franse termen van de game- en Esports wereld door alternatieve Franse woorden aan te moedigen.

Wij Nederlanders lenen veel woorden uit het Engels. Want ‘gamen’ is zo veel makkelijker dan ‘een videospel spelen’. Ook hebben wij nog niet echt een term voor ‘livestreamen’, want dat bestaat nog niet zo lang. Allemaal prima, zou je denken. In Frankrijk denken ze er echter anders over.

Frankrijk bant “game” en andere Engelse woorden

Frankrijk staat bekend om het nogal verheerlijken van hun eigen taal, maar het gaat nu zo ver dat je officieel in Frankrijk het Engelse jargon uit de game wereld niet meer mag gebruiken. Zo wordt “pro-gamer” “joueur professionnel” en moet je nu “joueur-animateur en direct” zeggen in plaats van “streamer”. Ook wordt een game een “jeu video” en is Esports nu “jeu video de competition”. Nog een geinige: cloud gaming wordt “jeu video en nuage”. Frans is een mooie taal, maar voor liefhebbers van kort maar krachtig is dit geen goed nieuws.

Wordt je dan op straat opgepakt als je de Engelse woorden zegt? Nee, natuurlijk niet. Het gaat om het integreren van de Franse termen in officiële documenten en dus zijn de Engelse termen officieel geen woorden in het Frans. Een beetje alsof de woorden niet opgenomen worden in de Dikke Van Dale en daarmee het signaal wordt afgegeven dat je deze woorden niet moet zeggen.

Een bijzonder nieuwtje vanuit Frankrijk maar zeker niet de eerste keer dat taalpurisme wordt toegepast op Engelse termen als “games”. Zo stelde Frankrijk ook al paal en perk aan woorden als “big data” en “drive-in”. Ook werd een merknaam van SNCF, de Franse NS, niet “we go” maar “Ouigo”. Parbleu! (via The Guardian)