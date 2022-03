Deze browser moet je nu gebruiken in plaats van Safari

Safari is van Apple zelf en zal dus wel als beste werken van alle browsers, toch? Nee, Chrome is nu de betere browser om te gebruiken.

Welke browser je gebruikt, ligt aan je voorkeur. Zowel Apple als Microsoft hebben voor hun besturingssystemen een speciale browser ontwikkeld, respectievelijk Safari en Edge. Google heeft echter de browser-wereld aardig opgeschud met hun Chrome. Een goede allround browser waar vooral snelheid erg belangrijk is.

Chrome

Toch moet je je afvragen hoe snel Chrome nou eigenlijk is. Je zou toch makkelijk denken dat Safari voor MacOS veel sneller moet zijn omdat het geoptimaliseerd is voor Macs? Nou, nee. Google heeft gedeeld dat de nieuwste versie van Chrome een lekkere score haalde in de benchmark tests van… Apple.

Chrome sneller dan Safari

Het betekent in ieder geval dat Chrome zo snel werkte op de Mac, dat de browser ongeveer zeven procent sneller werkt dan Safari. Op grafisch gebied is Chrome zelfs vijftien procent sneller dan Safari. Niks optimalisatie: Chrome is dus gewoon sneller. Dit heeft te maken met de recente uitrol van versie M99, waar Google hun uiterste best heeft gedaan om sneller en beter te werken. Dat blijkt: helemaal op Macs met de M1-chip gaat Chrome nu als een speer.

Uiteraard kan de voorkeur nog steeds uit gaan naar Safari of een andere browser, maar voor snelheid is het alternatief van Google waarschijnlijk het beste dat je gaat krijgen.