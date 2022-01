Je moet nu updaten naar iOS 15.3!

Een nieuwe versie van iOS en iPadOS is vrijgegeven, namelijk versie 15.3. En het is van harte aanbevolen dat je nu meteen de update start.

Ja, we weten het. Updates komen altijd ongelegen. Zit je een nieuwsartikel te lezen, of een leuk filmpje te kijken, komt er een melding in beeld dat er een update is voor je smartphone of tablet. Snoozen en door met je leven. Die update komt later wel. Toch? Nou, in het geval van iOS 15.3 is het aanbevolen om de update zo snel mogelijk te installeren op je iPhone of iPad.

De nieuwste versie van iOS en iPadOS bevat namelijk een aantal cruciale dingen. Er zijn potentiële lekken ontdekt binnen het OS en deze updates dichten die lekken. Zo voorkomt het dat kwaadaardigen toegang krijgen tot je telefoon. Een lek in 15.2 of ouder is onder meer dat iemand je surfgedrag kan volgen in Safari en zo potentieel details kan meelezen. Denk aan persoonlijke informatie met betrekking tot accounts.

Met iOS 15.3 is dit en diverse andere lekken gedicht. De vijftiende versie van iOS is verkrijgbaar op de iPhone 6S en nieuwer. Ook de zevende generatie iPod Touch kan de nieuwste versie van iOS installeren. Kijken we naar de iPad, dan hebben we het over de Air 2 en nieuwer. Net als de vierde generatie Mini en nieuwer.

Via Instellingen op je iPad of iPhone kun je snel controleren of je de update al hebt geïnstalleerd, of deze nog moet installeren. Zoals gezegd is het advies om dit zo snel mogelijk te doen.