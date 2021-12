Je oude BlackBerry is nu echt rijp voor de prullenbak

In het nieuwe jaar heb je vrij weinig aan een BlackBerry. Geniet nog van de laatste dagen samen met het toestel.

Aan alles komt een einde. Ook aan de ondersteuning van de inmiddels prehistorische BlackBerry. Geef maar toe. In de jaren 2009, 2010 en 2011 hadden tenminste vijf mensen in je klas een BlackBerry. Misschien had je er zelf wel ook één. De zakelijke maar toch uniek vormgegeven telefoons hadden als unique selling point (USP) dat je met elkaar kon chatten via BlackBerry Messenger (BBM). Vanaf 2013 ging deze feature ook naar iOS en Android, maar eenmaal met de opkomst van WhatsApp had BBM geen bestaansrecht meer.

De BlackBerry zelf ging ook langzaam dood. Bel het museum gerust als je iemand ziet lopen met zo’n ding. Ze zijn zeldzaam in het straatbeeld. Het bedrijf heeft nu zelf ook bekendgemaakt de stekker er echt uit te gaan trekken. Op 4 januari aanstaande stopt BlackBerry met de ondersteuning van bellen, tekstberichten versturen en toegang tot mobiele data. Kortom, de telefoons worden nutteloos. Het gaat hier om BlackBerry toestellen die draaien op OS 10 en OS 7.1 en ouder.

Is dat erg? Ja, voor die ene persoon die nog wel gebruik maakt van een BB. De rest van de wereld is overgestapt op Android en iOS. (via Liliputing)