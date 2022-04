Je oude laptop nieuw leven inblazen met Chrome OS

Elke laptop wordt ouder met alle gevolgen van dien, nu kan je je apparaat een nieuw leven geven met Chrome OS.

Wij mensen worden ouder, maar ook laptops. En als je geliefde apparaat dan trager wordt is dat flink balen. Google biedt nu een optie om de noodlijdende laptops te redden in de vorm van Chrome OS Flex.

Oude laptop met Chrome OS Flex

Chrome OS Flex is het standaard Chrome OS dat op Chromebooks wordt uitgevoerd. Alleen dan in een vorm die je kunt installeren op computers die geen Chromebooks zijn. Handig! Het idee is dat het lichtgewicht besturingssysteem je oude apparaat niet in dezelfde mate zal belasten als Windows of macOS. Het is in wezen gewoon een webbrowser waarmee je weer aan de slag kan gaan.

Je moet wel oppassen. Het is namelijk nog een project dat in de beginfase zit. Google zegt dat het zich in de modus “early access” bevindt en op dit moment “nog steeds onstabiel” is. Consequenties hiervan kan zijn dat je wat raar gedrag tegen kan komen of wat irritante bugs. Het is dan ook verstandig om het programma alleen te installeren op een laptop die je toch niet meer nodig hebt.

Testen

Nu we die waarschuwing geplaatst hebben, het staat je natuurlijk vrij om het te proberen. Google heeft een lijst met computermodellen die het uiteindelijk wil certificeren voor Chrome OS Flex. Het heeft ook enkele minimumvereisten voor het besturingssysteem gepubliceerd: een Intel- of AMD x86-64-bit-compatibel apparaat, met minimaal 4 GB RAM en 16 GB opslagruimte, met de mogelijkheid om op te starten vanaf een USB-station.

Ook zijn dezelfde beperkingen van toepassing die er zijn met de normale versie. Je kunt bijvoorbeeld geen volledige desktop-applicaties uitvoeren. Tevens zal de software standaard bestanden opslaan in de cloud. Het kan echter zijn dat het alles heeft wat je nodig hebt, en het betekent dat je je bestaande hardware kunt blijven gebruiken.