Je smartphone is altijd goor!

Hoeveel keer per dag heb je je smartphone niet in je handen? Juist, best veel keer. Daarom is je smartphone bijna altijd goor. Lees hier hoe je hem kan schoonmaken.

Je toetsenbord van je PC of laptop is vies, maar je smartphone kan ook wel een reinigingsbeurt gebruiken. Tel maar eens op een dag hoeveel keer je je smartphone pakt. Dat is confronterend!

Smartphone is goor. Hoe schoonmaken?

Het start natuurlijk bij de basis. Je apparaat wordt vies van voornamelijk je handen. Doe daar eerst wat aan. Was je handen regelmatig. Dat is altijd aan te bevelen, maar met het coronavirus des te belangrijker. Gebruik zeep en droog je handen goed. Gebruik een handdoek niet dagen achter elkaar.

Nou, de basis is nu op orde. Aan je handen kan het niet liggen, maar toch is je smartphone vies. Laten we hem gaan schoonmaken.

Poetsen met doekje

Je smartphone moet je natuurlijk even ‘poetsen’ om hem minder goor te maken. Hierdoor haal je het eerste vuil er vanaf, zoals stof. Je kunt hiervoor niet alle doekjes gebruiken. Doe het met een microvezeldoekje. Maak ronde bewegingen en gebruik eventueel reinigingsspray. Maak hem hier niet te nat mee.

Wil je een blinkend scherm? Dan gebruik je wat tandpasta. Doe een klein beetje op je scherm en poets het met een zacht doekje. Neem het daarna af met het microvezeldoekje. Pas hier wel mee op, gebruik niet teveel!

Aansluitingen schoonmaken

Je smartphone aansluitingen, zoals die voor je oplader, daar komt snel stof op en in. Of nog erger: kruimels. Blaas er een paar keer hard in en het meeste vuil is wel weg. Je kunt ook een blazertje gebruiken.

Hoesje schoonmaken en screenprotector

Gebruik je een hoesje? Vergeet deze niet. Deze kan je smartphone ook behoorlijk goor maken. Haal je smartphone er helemaal uit en was het hoesje. Natuurlijk, als dit mogelijk is. Met lerenhoesjes moet je oppassen. Aan de randjes van je screenprotector hoopt ook veel vuil op. Vervang deze dus regelmatig.