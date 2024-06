Je ultieme smart home inrichten via je deurslot? Homey & Klink doen het

De deur van je huis, kantoor of sportvereniging openen met een code, vingerafdruk of via een app: je ziet het steeds vaker. Deze slimme deursloten zijn niet alleen gebruiksvriendelijk, maar bieden ook allerlei opties om je pand slim in te richten.

Wat dacht je van automatische verlichting als je als bewoner je huis binnenkomt? Of apparaten die automatisch inschakelen, afhankelijk van de huurder die het pand binnentreedt? Klink is een van de producenten van een slim deurslot, die sinds kort een integratiemogelijkheid met Homey biedt. En dat opent – letterlijk en figuurlijk – veel deuren. In dit artikel nemen we je mee.

Centralisatie en gemak in één app

Het smart home platform Homey brengt verschillende slimme apparaten en technologieën samen in één intuïtieve app. Zo kun je eenvoudig geautomatiseerde routines creëren. Stel bijvoorbeeld in dat de deur automatisch opent als je smartphone in de buurt komt of sluit alle deuren en ramen als je ’s avonds naar bed gaat. Het instellen van deze routines is kinderspel en zorgt voor een ongekend gemak en comfort in je dagelijkse leven. Dankzij de integratie van de Klink Smart One met Homey beheer je niet alleen je deurslot, maar ook al je andere slimme apparaten vanuit één gebruiksvriendelijke app. Of je nu op de bank zit of aan de andere kant van de wereld bent, je hebt altijd de controle over je huis.

Niet alleen slim, ook extra veilig

Veiligheid van je huis of kantoor staat voorop. Dankzij de realtime meldingen van activiteiten rondom je deurslot, ben je altijd op de hoogte. Denk aan een familielid dat thuiskomt of een ongewenste poging tot toegang. Bovendien kun je op afstand toegang verlenen of ontzeggen, waardoor je huis altijd beschermd is, ongeacht waar je bent.

Toekomstige innovaties binnen handbereik

De samenwerking tussen smart home hub Homey en het slimme deurslot van Klink zorgt ervoor dat bestaande slimme apparaten in een handomdraai gekoppeld kunnen worden aan activiteit bij je deur. Dit biedt een scala aan mogelijkheden voor toekomstige innovaties. Naast geavanceerde beveiligingsopties, kun je je huis of kantoor ook eenvoudig energie-efficiënter inrichten. Kortom: als techliefhebber kun je je hart maximaal ophalen dankzij deze cutting-edge technologie.

Het slimme slot van Klink is ook te integreren met Amazon Alexa en Google Home. Meer weten over de specifieke integratie van Klink en Homey?