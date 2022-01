Je wil geen wijn morsen over dit witte Rolex alternatief

Prijzig, opvallend en stralend wit. De nieuwe DEFY 21 Chroma van Zenith is een eye catcher, maar vergt enige kunde.

Die kunde is vooral het voorkomen van je eigen onhandigheid. De nieuwe Zenith DEFY 21 Chroma is namelijk zo wit als sneeuw. Net als het dragen van een mooi wit overhemd, is het oppassen wat je doet. Eten, rode wijn of andere viezigheid wil je absoluut niet morsen op dit prachtige horloge. Ondanks poetsen zal het nooit zo mooi wit zijn als origineel. En op een overhemd van 60 euro is een vlek net even wat minder erg dan een horloge van meer dan 10.000 euro.

Zenith DEFY 21 Chroma

Dit Rolex alternatief is classy en behoorlijk exclusief. Nu verkrijgbaar in de webshop van Zenith voor een prijs van 14.200 euro. Het uurwerk is gelimiteerde in een oplage van 200 stuks. Je moet geen kleine pols hebben, want dan is het horloge echt veel te groot voor jou. De Zenith meet namelijk 44mm in grootte. Prima als je een grote arm hebt, maar op een kleine pols oogt dat niet in proportie. Al is dat een kwestie van smaak natuurlijk.

De DEFY 21 Chroma heeft een witte behuizing met eveneens een witte case. Het open werk bevat meerdere kleuren van de regenboog om het geheel wat meer kleur te geven. Een leuk detail is dan ook het gele randje op de kroon. Maar ja, die prijs hè?