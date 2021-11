Je Xbox controller opladen: dit zijn vijf manieren!

Draadloze apparatuur kan helaas nog niet door middel van zuurstof opgeladen worden, dus moet je er vaak iets mee doen. Dit zijn vijf manieren waarmee jij je Xbox controller kunt opladen.

Ten tijde van de PS3 en de Xbox 360 was er veel te melden wat betreft nieuwe technologie, maar er was iets waar moderne technologie echt het verschil maakte. In plaats van een ellendige draad om je controller aan je console te koppelen, werkten de controllers van de nieuwe spelcomputers nu volledig draadloos! Bij de PS4, PS5, Xbox One en Xbox Series is dit niet anders, maar draadloos heeft ook een paar nadelen.

Xbox controller opladen

Zoals gezegd in de intro kun je een elektronisch apparaat helaas nog niet opladen op afstand, dus moet je controller altijd nog gevoed worden door iets van stroom. Hoe dat moet is niet altijd even vanzelfsprekend. Wij hebben voor jou vijf manieren waarop jij je Xbox controller kunt opladen. Let wel: deze manieren werken waarschijnlijk hetzelfde voor PlayStation, al is de praktijkervaring van ondergetekende alleen met Xbox.

Met een kabeltje

De eerste manier is, tsja, erg simpel. Gewoon weer met een draad in je controller gaan spelen. Achterin elke Xbox controller zit gewoon een poort (micro USB in het geval van Xbox One of ouder, USB-C in het geval van Series X/S) waar je een kabeltje in kan stoppen en deze kan je ofwel met USB-A in je Xbox pluggen, ofwel naar een stopcontact. Het is niet echt je Xbox controller opladen, je hebt gewoon constant stroom: dat is fijn. Ook fijn is dat de kans aanzienlijk is dat je al een dergelijke kabel hebt, dus het kost je niks extra. Het gebrek aan vrijheid door bekabeld is iets wat vergeleken met al jaren oude Xboxen toch wel een stap terug is. Maar het werkt wel en het is goedkoop!

Xbox Play & Charge

Microsoft verkoopt zelf een oplossing: de Play & Charge kit. Daarmee kun je je Xbox controller voorzien van een accu die je kan opladen met het kabeltje. Het is een mix tussen draadloos en bekabeld: je kunt een tijdje draadloos en als de accu leeg is, plug je hem in met dezelfde kabel als de bekabelde oplossing. Een nadeel is dat de accuduur niet altijd even lang is als beloofd en je in de praktijk toch vaak bekabeld zit te gamen.

Batterijen

Deze oplossing is ook gratis voor in ieder geval de eerste twee weken: gewoon je Xbox controller opladen met AA batterijen. Je krijgt namelijk een setje batterijen in de doos van je nieuwe Xbox. Voordeel is dat het niet simpeler kan en je nooit met kabels in de weer hoeft. Nadeel is dat het je wel om de zoveel tijd een setje batterijen kost: de accuduur is vaak een week of twee, voor de fanatieke gamer zelfs soms maar een paar dagen. Ga maar eens berekenen hoe veel geld je dan jaarlijks kwijt bent aan batterijen.

Oplaadbare batterijen

Ook daarvoor is een oplossing: je kunt je Xbox controller ook opladen met oplaadbare batterijen. Dan hoef je ze niet steeds nieuw te kopen. Voordeel is alles van bovenstaande oplossing zonder dat je steeds nieuwe batterijen hoeft te kopen, maar het nadeel is dat je de controller niet kunt gebruiken terwijl de batterijen opladen. Een oplossing daarvoor is een extra setje batterijen kopen en de setjes rouleren.

Docks

De laatste oplossing lijkt op oplaadbare batterijen maar is iets praktischer. Een zogenaamd dock die jouw Xbox controller kan opladen. Hoe de meeste werken is dat je een oplaadbare accu achterin je controller stopt die compatibel is met het dockstation (die je wel even van stroom moet voorzien). Wanneer je even niet gamet, leg je je controller op het dock en laadt ie op. De meeste docks leveren zo’n 10 uur aan accuduur voordat je moet opladen. Ook hier kun je niet spelen en opladen tegelijk, maar ga maar eens na hoe vaak jij 10 uur gamet zonder pauzes en ook hier kun je altijd een extra setje kopen en om en om opladen. Docks van verschillende merken zijn er al vanaf zo’n 20 euro, voor een echt goede of eentje die twee controllers tegelijk kan opladen ben je vaak zo’n 30 euro of meer kwijt.