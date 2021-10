Jeff Bezos heeft een nieuw zeilbootje

Dutch Yachting.

Hij is überrijk en daarom wil Jeff Bezos natuurlijk wel een zeilbootje hebben om mee op vakantie te gaan. Het gevaarte wordt op dit moment gebouwd in Nederland.

Oké, tegenwoordig is Elon Musk rijker. Maar nog steeds hoeft Jeff Bezos zich geen zorgen te maken over geld. De oprichter van Amazon is goed voor ongeveer 200 miljard dollar. Als je zoveel geld hebt, is een zeilboot wel leuk. En zo dacht Bezos ook en daarom laat hij er eentje maken in ons land.

Jeff Bezos nieuwe zeilbootje

Als je iets doet, dan moet je het goed doen. Daarom heeft de Amazon- oprichter een bestelling geplaatst bij het Nederlandse Oceanco voor een zeilboot van 127 meter lang. Als de boot af is, is het gelijk het grootste zeiljacht ter wereld. Het enorme schip krijgt drie masten en drie dekken. De Nederlandse jachtbouwer laat zich nooit uit over wie een bestelling doet. Het was het in mei uitgekomen boek Amazon Unbound dat dit nieuws bekend maakte. Nu hebben we ook beelden van het nieuwe schip.

Kost dat?

Een dergelijk bootje loopt aardig in de papieren. De Daily Mail meldt dat Bezos vermoedelijk €430 miljoen euro moet betalen voor zijn nieuwe aanwinst. Dat is niet niks, maar Bezos schudt dit zo uit zijn mouw. Sterker nog, hij heeft gelijk een tweede boot besteld voor ‘ondersteuning’. Daar moeten de speeltjes opkomen, zoals een helikopter en speedboten. Dit vaartuig wordt ook in Nederland gemaakt en wel bij Damen Shipyards.

Op dit moment wordt de boot nog afgebouwd. Naar verwachting zal dit duren tot medio 2022. De eerste beelden (met nog maar één dek) zie je hieronder.