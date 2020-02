Jeff Bezos moet half jaarsalaris aan parkeerboetes betalen

Bezos lapt geld alsof het niets is.





Het gaat even niet zo lekker met Jeff Bezos. Recentelijk werd hij door een prins gehackt en moest hij een deel van zijn fortuin afstaan aan zijn ex-vrouw. Nu hij niet meer de rijkste man ter wereld is zal hij toch een beetje op de kleintjes moeten gaan letten. Dan is $18,000 aan parkeerboetes natuurlijk niet heel handig. Aan de andere kant, dat halve jaarsalaris is slechts een klein stapeltje ‘fun coupons’ voor de man.

Bezos kocht in oktober van 2016 een museum voor naar verluidt $23 miljoen, waar nog eens $12 miljoen aan renovatiekosten bovenop zouden komen. Het museum moet zo omgetoverd worden tot woonhuis. Maar tijdens de renovatie over een periode van 3 jaar werden honderden boetes uitgeschreven voor Bezos en zijn bouwvakkers.

Volgens nieuwssite WUSA9 (via TheVerge) was het zo’n drama op het terrein dat er zelfs off-site parking geregeld moest worden met pendelbussen naar het gebouw. En een vlugge Maps-sessie naar de vermoedelijke locatie onthult dat het inderdaad chaos was daar. En er zijn ook overal duidelijk ‘no parking’-borden te spotten.

Hoe dan ook, volgens de website zijn alle boetes betaald. En laten we wel wezen, hoewel $18k (omgerekend ruim €16.000) veel geld is voor 99% van de wereldbevolking, staat Bezos aan de top van die 1%. Bezos zal daarom niet te veel opkijken dat 0,05% van de totale kosten van de aanschaf en renovatie van het huis naar parkeerboetes gaat. Zo heeft Amazon indirect tenminste een paar duizend euro aan ‘belasting’ betaald, want verder hoeft de webwinkel niks van de miljardenwinsten af te dragen.