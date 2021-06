'Jeff Bezos moet Mona Lisa kopen en opeten' - Apparata

Een nog bizar online petitie staat momenteel live. De petitie stelt dat Jeff Bezos de Mona Lisa moet kopen, om het beroemde schilderij vervolgens op te eten.

Iconische kunst met een rijke historie is eigenlijk onbetaalbaar. Dit soort kunstwerken zijn veelal te vinden in musea en formeel niet te koop. Denk aan De Nachtwacht, maar natuurlijk is ook de Mona Lisa zo’n voorbeeld. Het schilderij hangt in het Louvre in de Franse hoofdstad Parijs. En daar blijft het ook wel hangen, wat voor bod er ook uitgebracht zou worden op het kunstwerk.

Jeff Bezos en de Mona Lisa

Maar volgens een online petitie moet Jeff Bezos een poging wagen om de Mona Lisa te kopen. De rijkste man ter wereld krijgt deze uitdaging via een online petitie op change.org. Een leuk grapje misschien, maar de petitie is viral gegaan door een artikel in The New York Times. Inmiddels is het manifest al meer dan 10.000 keer ondertekend.

Het enige wat de petitie stelt is dat Jeff Bezos de Mona Lisa koopt, om deze vervolgens op te eten. Aan het schilderij hangt een waarde van vele tientallen miljarden euro’s. Bezos zou één van de weinige personen ter wereld zijn die een dergelijk bedrag kan ophoesten voor het kunstwerk.

De kans dat deze petitie werkelijkheid wordt is bijzonder klein. En laten we hopen dat het niet gaat gebeuren ook. De Mona Lisa hangt prima in het Louvre. Een vermogende Amerikaan die het kunstwerk zou kopen om het op te eten klinkt wel heel bizar.