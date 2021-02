Jeff Bezos stopt na 27 jaar als Amazon-baas - Apparata

Jeff Bezos, één van de rijkste mensen ter wereld, gaat zijn taak als CEO bij Amazon neerleggen.

De oprichter van Amerikaanse internetbedrijf is toe aan een andere job binnen zijn bedrijf. Jeff Bezos kondigt aan na 27 jaar te stoppen als CEO bij Amazon. In bijna 30 jaar tijd heeft Bezos het allemaal meegemaakt. Hij was er immers zelf verantwoordelijk voor. Wat begon als een klein bedrijfje bij hem thuis in de garage groeide uit tot één van de grootste webshops ter wereld. En daarmee werd Bezos een tijdje de rijkste man ter wereld.

Na 27 jaar is de Amazon-oprichter van mening dat het wel mooi is geweest. Hij vertrekt niet bij zijn eigen bedrijf, maar neemt een stapje terug. Voorlopig is hij nog CEO van het bedrijf. Later dit jaar zal hij het stokje overdragen aan Andy Jassy. Deze meneer is nu nog topman binnen Amazon op een andere afdeling.

In zijn nieuwe baan neemt Bezos de verantwoordelijk over het bestuur als uitvoerende voorzitter. Het is voor Jeff een manier om het wat rustiger aan te doen. In een brief geschreven aan Amazon zegt de CEO dat het zijn van baas van het bedrijf een pittige taak is waardoor je amper tijd hebt voor andere dingen. Maar hij wil juist nu tijd besteden aan andere dingen. Door terug te treden als CEO na 27 jaar kiest de Amazon-baas voor wat rust in zijn leven.