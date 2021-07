Jeff Bezos zegt wat gênante dingen na zijn eerste ruimtereis

Jeff Bezos gaf na terugkomst uit de ruimte een interview. De rijkste man op aarde had wat ongemakkelijke inzichten over zijn tijd daarbuiten.

Gisteren vertrok ome Bezos kort naar de ruimte met zijn eigen ruimtevaartorganisatie Blue Origin. Daarna gaf hij een menselijk doch buitenaards interview aan MSNBC. Het is duidelijk dat Jeff Bezos ongekend enthousiast was nadat hij de dampkring verliet. Tegelijkertijd zijn de inzichten die hij had bijzonder twijfelachtig, gezien zijn buitengewone positie op deze planeet.

Jeff Bezos over zijn tijd in de ruimte

Blue Origin bracht Jeff Bezos gisteren veilig en wel van en naar de ruimte, waar de multimiljardair meerdere minuten gewichtloos rondzweefde. Bij terugkomst had hij wat ‘diepzinnige’ inzichten over onze planeet. Zo zegt hij wat over zware industrieën en vervuiling. Het moge duidelijk zijn dat Amazon verantwoordelijk is voor de doorverkoop van ondenkbaar veel milieubelastende producten.

We moeten alle zware industrieën en vervuilende industrieën naar de ruimte verplaatsen. Zo houden we planeet aarde als de prachtige edelsteen van een planeet die het is. We hebben mensen nodig die ons samenbrengen, niet uit elkaar drijven. Als je naar onze planeet kijkt (vanuit de ruimte, red.) dan zie je geen grenzen. Het is één planeet die we samen delen en die zeer kwetsbaar is. Jeff Bezos na zijn eerste ruimtereis

Het moge duidelijk zijn dat de man hier een beetje hypocriet is. Zijn privéjet is immers ook niet echt goed voor het milieu. En er zijn geen grenzen, maar gelukkig kan Amazon vertoeven in buitenlandse belastingparadijzen.

Het meest gruwelijke wat Jeff Bezos na zijn trip naar de ruimte te zeggen had, kwam tijdens een panelinterview. Met droge ogen bedankt de man met $200 miljard aan privégeld alle Amazon-werknemers en -klanten. Zij zouden de vlucht betaald hebben. Of je doet niet zo ongekend karig en betaal het zelf?