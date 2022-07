Jezelf namaken in Lego, het kan!

Afbeelding via Jay´s Brick Blog

Met Lego’s nieuwe minifigurenfabriek kun je een minifiguur van jezelf maken.

Lego test op dit moment een nieuwe online minifigurenmaker. Dit heet de ‘Minifigure Factory’, waarmee je je eigen Lego-persoon kunt maken. Er zijn verschillende opties, waarmee jij je eigen poppetje kan personaliseren.

Jezelf namaken in Lego

Met de techniek kan je jezelf, of een vriend, familielid en ga zo maar door namaken. De opties zijn bijna onbeperkt. Je kunt verschillende hoofden, hoofddeksels, torso’s, benen en accessoires voor je aangepaste minifiguur selecteren. Voor de romp kun je heel diep gaan met maatwerk door emblemen en aangepaste tekst toe te passen.

Om misbruik te voorkomen zal Lego de ontwerpen modereren, dit zegt Jay´s Brick Blog. Er zijn ook enkele leuke accessoires waaruit je kunt kiezen, zoals een laptop, een krakeling en een pizza. Voltooide minifigs kosten $ 11,99, hoewel je er maar één per huishouden kunt kopen. Hoeveel de prijs zal worden in Nederland, dat is nog niet bekend. De beschikbaarheid in verschillende landen is ook nog niet duidelijk. Of in andere woorden: we weten niet of Nederland tot de landen behoort waar deze minifigurenfabriek straks bruikbaar is.

Beperkt

Enthousiast geworden? Helaas kan je niet gelijk aan de slag. Lego zegt dat de site “beperkt beschikbaar” is. Het bedrijf noemt Minifigure Factory nu ook een bèta en zegt in een bericht dat “sommige onderdelen en functies mogelijk niet beschikbaar zijn” en dat “u ook merkt dat de pagina van tijd tot tijd niet beschikbaar is.” Hopelijk rolt Lego deze techniek snel uit, zodat jij ook een minifiguur kan maken.