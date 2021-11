Jij bepaalt wie laatst gezien op WhatsApp te zien krijgt

Als je liever hebt als één of meerdere personen niet je laatst gezien op WhatsApp te zien krijgt en anderen weer wel.

WhatsApp krijgt meer mogelijkheden tot personalisatie van je laatst gezien. Je weet wel, dat stukje tekst onder je naam in een gesprek. Normaal gesproken kun je zien wanneer een persoon voor het laatst WhatsApp heeft geopend op zijn of haar smartphone. Staat deze feature uit, dan is de informatie niet zichtbaar. Het is dan ook zo dat deze persoon van niemand kan zien wanneer deze is laatst gezien op de app. Daar komt nu een uitbreiding van.

Zo ontdekte WABetaInfo dat je straks uitzonderlijk mensen kunt weren van laatst gezien op WhatsApp. Stel je wil maar van één, twee of drie contacten hebben dat ze niet kunnen zien wanneer jij voor het laatst WhatsApp geopend hebt dan kan dat. Het is dan wel zo dat jij ook niet van hen kan zien wanneer ze de app voor het laatst geopend hebben.

Handig, want je wilt misschien niet bij iedereen je status verbergen of de status van een ander niet kunnen zien. Denk aan goede vrienden, je ouders of andere naaste familie. Het geeft jou als gebruiker iets meer controle over je gewenste privacy op de berichtendienst. De feature zou al even in ontwikkeling zijn geweest, maar nu rolt WhatsApp het daadwerkelijk uit. Je kunt de functie terugvinden in je privacy instellingen binnen WhatsApp.