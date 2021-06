Jij kan binnenkort een stukje Marvel geschiedenis kopen - Apparata

Marvel maakt het mogelijk door middel van NFT’s om een stukje geschiedenis te kopen. Gaaf!

Het bedrijf Marvel Entertainment heeft aangekondigd het rijk van non-fungible tokens (NFT’s) te betreden. De volledige dochteronderneming van The Walt Disney Company en de populaire maker van stripboeken legt uit dat Marvel-fans “officiële Marvel NFT digitale verzamelobjecten, digitale stripboeken en meer” kunnen kopen.

Marvel geschiedenis kopen

Het is voor Marvel een logische stap. Met NFT’s kunnen ze geld ophalen en fans bedienen. Het helpt natuurlijk dat de NFT’s afgelopen tijd razend populair zijn geworden. De strip- en filmgigant stapt in NFT’s volgens een persbericht dat onlangs is vrijgegeven. De aankondiging vermeldt dat Marvel digitale verzamelobjecten, digitale strips en andere NFT-producten wil lanceren.

In 1939 begonnen de strips, maar de entertainmenttak van Marvel werd in 1998 opgericht en is gevestigd in New York. Het bedrijf heeft 1.786 werknemers en genereert naar schatting $366 miljoen per jaar aan inkomsten. Het is dus een flinke speler op de entertainmentmarkt. Zeker met het online- streamen op Disney+ weet het bedrijf nog meer kijkers te bereiken.

Samenwerking

Voor de NFT-onderneming werkt Marvel samen met Orbis Blockchain Technologies Limited. Dit is een bedrijf dat de Veve Digital Collectibles-app beheert. De applicatie is beschikbaar op iOS en Android. Met de app kunnen Marvel-fans het unieke aanbod van het bedrijf kopen en verhandelen. Je kunt het dus ook als een investering aankopen, als je denkt dat de token in de toekomst meer geld gaat opleveren.

In het persbericht staat tevens dat gebruikers van de Veve-app ook “kunnen jagen op zeldzame (en zelfs geheime zeldzame) NFT-stripboeken en verzamelobjecten, en hun zuurverdiende collectie kunnen tonen via volledig aanpasbare virtuele showrooms.”

Aankomende weken zal meer bekend worden over de digitale verzamelobjecten die naar Veve komen. Marvel is in ieder geval enthousiast over deze nieuwe stap die het bedrijf zet.