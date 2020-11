Johnny Depp ontslagen van Fantastic Beasts - Apparata

De carrière van Johnny Depp krijgt opnieuw een klap, hij verliest zijn rol in de nieuwe Fantastic Beasts film.

Als je privé zo’n puinhoop is dat je carrière er zwaar onder te lijden heeft. Afgelopen week verloor Johnny Depp een rechtszaak in Londen tegen de krant The Sun. De krant noemde hem een persoon die een vrouw sloeg. Een verwijzing naar zijn dramatische huwelijk met actrice Amber Heard. Johnny Depp klaagde de krant aan voor de uitspraak, maar The Sun werd door de rechter in het gelijk gesteld.

Warner Bros, maker van Fantastic Beasts, wilde niet de naam Depp verbonden hebben aan de film. Daarom legde Warner Bros het verzoek bij Johnny Depp of hij afstand wilde nemen van zijn rol in Fantastic Beasts. Met andere woorden: hij is ontslagen voor de rol van Grindelwald. Dat laat hij weten in een verklaring op Instagram.

Depp stribbelde niet tegen en heeft genoegen genomen met het verzoek van Warner Boss. Het is nog maar de vraag of de acteur een comeback gaat maken. De carrière van Depp heeft zware klappen gehad. In het verleden zag hij ook al de samenwerking met Disney verdwijnen. Johnny Depp is vooral bekend als kapitein Jack Sparrow in de Pirates of the Caribbean films van Disney.