Nieuw hoofdstuk in bizar leven John McAfee - Apparata

Is het wilde leven van beveiligingsgigant en Bitcoin-legende John Mcafee voorbij?

John McAfee verwierf wereldwijde bekendheid met het naar hem vernoemde internetbeveiligingsbedrijf. Nadat hij zijn beveiligingsbedrijf verkocht werd hij eerst wereldwijd bekend door zijn bizarre levensstijl en later als Bitcoin- en crypto-investeerder en influencer. Het bonte leven van John McAfee lijkt nu voorgoed voorbij.

John McAfee opgepakt en wacht op uitlevering

De inmiddels 75-jarige internetheld is namelijk gearresteerd in Spanje. Nu is dat geen nieuws, maar deze keer heeft Amerika om zijn uitlevering gevraagd. Dit kwam voor McAfee niet onverwacht. In 2019 is hij namelijk in ballingschap gegaan omdat hij door de Amerikaanse overheid was aangeklaagd. Hij postte toen deze video op Twitter:

The McAfee 2020 Campaign is, as of this day, in exile. I am being charged with using Crypto Cuttencies in criminal acts against the U. S. Government. More videos coming shortly. Stay tuned. pic.twitter.com/C75zcbnKTD — John McAfee (@officialmcafee) January 22, 2019

Waar wordt John McAfee van verdacht?

In werkelijkheid lijken de aanklachten wat minder spannen. De vrijgegeven aanklacht mikt vooral op diverse vormen van belastingfraude en het niet invullen van belastingaangiften over de jaren 2014 tot en met 2018. In totaal zou hij voor deze vijf vormen van belastingfraude ieder 5 jaar kunnen krijgen + 1 jaar per jaar dat hij geen aangifte deed. Daarmee loopt de teller op tot 30 jaar en dat zou gezien zijn leeftijd levenslang zijn.

Daarnaast is hij echter ook nog aangeklaagd door de SEC voor het niet bekend maken van betaling voor het promoten van cryptomunten en het gebruik van stromannen om betaling te ontvangen.

Hoe nu verder?

McAfee heeft diverse malen gedreigd zeer belastend materiaal naar buiten te brengen als hij zou worden vastgezet of anderszins lastig gevallen door de Amerikaanse overheid. Vraag is of dit nu gaat gebeuren. Gezien het proces van uitlevering en berechting dat hem nu wacht zullen we vast nog e.e.a. van hem horen.

De invloed van de man op de cryptomarkt was in ieder geval tanende. In het verleden was een Tweet van hem genoeg om de markt in beweging te brengen. Vandaag reageert de cryptomarkt niet of nauwelijks op zijn arrestatie. De live cryptokoersen, die ik vandaag om 9.10 uur vastlegde, tonen winst voor de Bitcoin en belangrijkste cryptomunten.

De vrouw van John Mcafee heeft nog niet gereageerd. Haar laatste bericht is van gisteren, waarbij ze de vriendelijke groeten stuurt namens haar en haar man. De foto in de Tweet zie je hierboven. De Tweet zelf kan je hier vinden.

Bron: The Verge