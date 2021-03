John McAfee beschuldigd van effectenfraude met cryptocurrency - Apparata

McAfee, oprichter van het gelijknamige antivirus bedrijf, had blijkbaar geld nodig en wordt nu voor het gerecht gesleept voor valse en misleidende verklaringen.

Federale aanklagers hebben het gemunt op McAfee en zijn uitvoerend adviseur en lijfwacht Watson. De heren worden verdacht van ‘pump and dump’. Dit is het aanprijzen van een munt. Uiteraard met de wetenschap dat de munt hierdoor stijgt. Hierna worden de munten snel verkocht. Manipulatie dus, en dat mag niet. De aanklagers beweren dat ze bijna $ 2 miljoen verdiende. Dit deden zij door Twitter-volgers te motiveren om cryptocoins te kopen. Denk hierbij aan Redcoin en Dogecoin.

“McAfee en Watson maakten gebruik van een veelgebruikt platform voor sociale media en enthousiasme onder investeerders in de opkomende markt voor cryptocurrency. Dit om miljoenen te verdienen door middel van leugens en misleiding Amerikaanse advocaat Audrey Strauss

Twitter

De twee mannen zouden naar verluidt het Twitter- account van McAfee gebruikt hebben. Hiermee bereikten zij honderdduizenden volgers. Het plan is al een tijdje geleden terug uitgevoerd. Ergens tussen december 2017 en oktober 2018 hebben ze dit gedaan. Destijds gebruikte McAfee dit om een ​​”Munt van de dag” of “Munt van de week” aan te bevelen.

Zeven aanklachten

In Amerika hebben ze serieuze straffen. McAfee en Watson worden geconfronteerd met zeven aanklachten. Elk met tussen de vijf en twintig jaar gevangenisstraf. Dat is niet niks. De aanklachten tegen de twee omvatten onder andere draadfraude en samenzwering om goederen- en effectenfraude te plegen.

McAfee – die toch een succesvol zakenman is of was – is al eerder gearresteerd. Hij werd vorig jaar al opgepakt voor belastingontduiking. En het kan nog gekker. In 2019 beval een rechtbank hem om $ 25 miljoen te betalen. Dit omdat hij naar verluidt de moord op zijn buurman in Belize in 2012 had gelast. McAfee ontkent natuurlijk alle betrokkenheid.