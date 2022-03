Jouw iPhone helpt met oplaadstress in nieuwe Ford

Nog steeds last van angst op het gebied van elektrische auto’s opladen? De elektrische Ford Mustang Mach E kan nu met dank aan je iPhone daar een oplossing voor bieden.

Overstappen op een elektrische auto begint steeds normaler te worden, maar eveneens normaal is koudwatervrees. In plaats van benzine tanken moet je nu elektrisch laden. Bovendien hebben elektrische auto’s gemiddeld nog een kleinere actieradius en opladen gaat ook net even anders. Gelukkig zijn er oplossingen. Een bekende is een routeplanner die zich richt op laadpunten. Zo kan je navigatie voorspellen wanneer je leeg raakt en een laadpaal zoeken zodat je even kunt bijtappen. Vooral op lange trips wel handig.

iPhone helpt opladen in Ford Mustang Mach E

Hulp is nabij voor iPhone-gebruikers. Dankzij iOS 15.4 kan je iPhone nu helpen bij het bijhouden van het opladen in je Ford Mustang Mach E. Het enige wat je moet doen is zorgen dat je iPhone de nieuwste update heeft en je Mustang Mach E draait op het nieuwste Ford besturingssysteem SYNC 4A. Als je een Mach E van bouwjaar 2021 en daarboven (modeljaar 2022) hebt, heb je die update sowieso. Anders even updaten.

Vervolgens zal je via CarPlay bovenstaande pop-up krijgen om je auto en je smartphone te koppelen. Dan worden er wat gegevens uitgewisseld en weet je iPhone de laadstatus van je Ford. Dan kan de lol beginnen.

Batterijstatus

Hoe werkt het? Eigenlijk zoals gewoon: je vult je route in op je telefoon of via CarPlay. Doordat je telefoon en je auto contact hebben, weet je iPhone hoe veel lading je Ford Mustang Mach E gaat hebben en krijg je die informatie op je route. Zo kun je je route plannen op basis van hoe veel lading je daarna in je auto hebt. Simpel doch effectief en een leuke toevoeging aan je elektrische auto. De uitrol was stilletjes, dus het is al beschikbaar.