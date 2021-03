Jouw LiteBit gegevens zijn mogelijk in verkeerde handen - Apparata

Het Europese cryptocurrency platform LiteBit heeft klanten geïnformeerd dat persoonlijke gegevens mogelijk op straat liggen.

Handelen in cryptocurrency zoals Bitcoin of Ethereum doe je natuurlijk het liefste bij een bedrijf dat zijn zaakjes op orde heeft. Het liefst zo dicht mogelijk bij huis, bij een bedrijf dat ook volgens de Nederlandse regels handelt. LiteBit is zo’n cryptocurrency aanbieder, maar daar is iets gigantisch misgegaan.

In een mail gericht aan klanten stelt het bedrijf dat persoonsgegevens mogelijk zijn gelekt. Het gaat hier bijvoorbeeld om emailadressen, namen, telefoonnummers en IBAN-rekeningen van klanten. Alleen klanten die een account op het platform hebben gemaakt in de periode voor december 2019 hebben eventueel te maken met dit lek. Voor LiteBit is onduidelijk hoeveel gegevens precies op straat liggen.

Het bedrijf maakt duidelijk dat ID-documenten en tegoeden op LiteBit geen risico lopen. Je hoeft dus niet bang te zijn dat een crimineel opeens toegang heeft tot je ID-document of je tegoeden op het platform. Het bedrijf drukt klanten op het hart om 2-factor authenticatie (2FA) in te stellen. Zo zijn gegevens sowieso dubbel beveiligd.

De zaak ligt nu bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en er is aangifte gedaan bij de politie. Wees zelf extra alert als je opeens phishing mailtjes ontvangt of telefoontjes van onbekende afzenders binnenkrijgt.