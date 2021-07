Juichen van zwemcoach op Olympische Spelen is een instant-klassieke meme

Een zwemcoach ging helemaal uit zijn dak bij de Olympische Spelen. Aanschouw hier de geboorte van een instant-klassieke meme!

Zwemster Ariarne Titmus komt uit Australië en heeft haar stempel gedrukt op haar allereerste Olympische Spelen door de Amerikaanse kampioen Katie Ledecky te verslaan en goud te pakken in de finale van de 400 meter vrije slag voor vrouwen. Haar coach was er ook heel blij mee.

Zwemcoach is een instant-klassieke meme

De bijnaam van de zwemster is ‘Arnie’ en ze verbeterde haar eigen persoonlijk record met 3:56.69, voor Ledecky’s 3:57.36. Ledecky voerde een echt gevecht, waarbij de laatste meters een echte spannende nek-aan-nek race was. De overwinning van de zwemster is natuurlijk knap, maar het internet ging pas echt los op een ander onuitwisbaar moment.

Namelijk de reactie van haar coach, Dean Boxall, die helemaal los ging met GIF-vreugde op de tribunes. Leuk om te zien hoe een medewerker van de Olympische Spelen nog probeert om Dean te temperen, zodat hij op zijn plek blijft staan. Gelukkig lukt het niet en zie hier de geboorte van een instant-klassieke meme.

Vreugde

De zwemcoach heeft natuurlijk de zwemster jarenlang getraind. Als het moment er dan is dat ze een grote prijs wint, is de vreugde enorm. Dit moment van vreugde is een duidelijke instant klassieke reactie die nog jaren op internet zal voortleven. Want er zijn al aardig wat sport- GIF’s die we nog steeds gebruiken. We vermoeden dat deze nieuwe GIF in dat rijtje komt te staan. En terecht, het is een mooie over- de -top reactie. Maar wel een die herkenbaar is, als je pupil een plak wint op de Olympische Spelen.