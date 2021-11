Jumbo- jet vliegtuigen vol met PlayStation 5 consoles komen eraan

Er landen as we speak jumbo- jet vliegtuigen vol met PlayStation 5 consoles. Waar en waarom? Lees het snel hier.

Mondjesmaat komen er steeds meer PlayStations beschikbaar. Maar toch kan niet iedereen er een kopen, er blijven grote tekorten. Dit komt onder andere door aanhoudende chiptekorten, waar Sony ook last van heeft bij het maken van de consoles. Echter, het bedrijf doet er alles aan om de voorraden aan te vullen voor de kerst.

Jumbo- jet vliegtuigen vol met PlayStation 5 consoles

Kerst is natuurlijk het moment om een nieuwe spelcomputer aan te schaffen. Sony weet dit en neemt maatregen. Het bedrijf heeft een aantal jumbo- jets naar Engeland gestuurd. Vol met consoles. Sony worstelt al sinds de lancering met de productie en er is nog steeds een tekort aan consoles. Er is meer vraag dan aanbod en daarom kunnen veel mensen niet een PlayStation 5 kopen. Inmiddels zijn er wel 10 miljoen van gekocht. Lijkt veel, is ook veel. Maar de vorige versie verkocht er in totaal 104 miljoen. Dit laat maar zien dat er veel vraag is.

Engeland

Volgens de Engelse krant The Sun zijn er drie jumbo- jets geland. Halverwege november zouden er nog twee moeten komen. Dit is best opmerkelijk, want meestal worden voor deze lange afstanden goederen nooit per vliegtuig vervoerd. Dit is simpelweg te duur, daarom gaan ze met containerboten. Maar blijkbaar zit dit hoog bij Sony en doen ze er alles aan om de consoles naar Europa te krijgen.

De grote vraag is of deze consoles ook voor Nederland bestemd zijn. Helaas denken we van niet. Deze operatie is namelijk echt gericht op Engeland. Het is onduidelijk wanneer de voorraden op het Europese vasteland worden aangevuld.