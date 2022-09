Kabinet wilt meer mensen op de fiets

Fietsen is gezond, schoon voor het milieu en goedkoop. Niet voor niks dat veel Nederlanders de fiets kiezen als vervoermiddel. Het kabinet wilt nóg meer inzetten om de maatschappelijke voordelen van fietsen nog meer te benadrukken. Meer mensen op de fiets als vervoermiddel van en naar werk, een fietsplan voor kinderen en fietsenstallingen bij grote stations en woonwijken. Dat is het plan van het nieuwe fietsbeleid van staatssecretaris Heijnen.

In dit artikel lees je meer over het nieuwe fietsbeleid dat van Heijnen heeft gedeeld met de Kamer.

Met de fiets naar je werk

Fietsen maakt files minder lang en het openbaar vervoer minder druk. Ook is gebleken dat mensen die regelmatig naar werk fietsen, zich minder vaak ziek melden. Dit zijn de belangrijkste redenen waarom staatssecretaris Heijnen zich inzet om de komende 2,5 jaar ruim honderdduizend extra mensen te stimuleren de fiets te pakken naar het werk. Hoe dit wordt gedaan? Door de juiste infrastructuur te bieden en veiligheid te garanderen.

Nieuwe woonwijken en fietsen

Om de nieuwe doelstellingen te kunnen realiseren is het belangrijk te kijken naar de bouw bij woonwijken die worden gerealiseerd. Het is belangrijk dat huizen goed te bereiken zijn om woongeluk te kunnen realiseren.

De komende jaren is er ruim 7,5 miljard euro begroot om woonwijken beter bereikbaar te maken op de fiets, maar ook bijvoorbeeld voor het openbaar vervoer. Er worden nieuwe doorfietsroutes gemaakt en er worden nieuwe fietstunnels en fietsbruggen aangelegd. In totaal zijn er 21 verschillende nieuwe projecten over het hele land.

Fietsen en werkgelegenheid

Zoals genoemd zijn er 21 nieuwe projecten om fietsen in Nederland nog aantrekkelijker te maken. Naast dat fietsen dus voordelen oplevert voor de maatschappij, is fietsen zo ook goed voor de economie. Gebleken is dat er ruim 13 duizend voltijdsbanen in Nederland zijn.

