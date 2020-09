Kan Amazon Luna Xbox en PlayStation aan? - Apparata

Foto @Amazon

Amazon kondigt hun eigen game streamingdienst Luna aan, maar ze hebben een hoop concurrentie in deze niche.

Amazon was ooit alleen een webshop, maar na streamingdienst, game-uitgever en potentiële start-up oplichter is er iets nieuws. Jeff Bezos’ bedrijf komt met Amazon Luna, Amazon’s eigen game streamingdienst inclusief eigen controller. Maar heeft de webshopgigant een kans tegen de gevestigde orde?

Amazon Luna

In een blogpost kondigt Amazon hun eigen game streamingdienst Luna aan. De dienst, die vooralsnog alleen in de Verenigde Staten beschikbaar is, zal in eerste instantie 6 dollar per maand kosten. Hiervoor krijg je een bibliotheek van meer dan honderd games tot je beschikking. Een beetje zoals de Xbox Game Pass, Google Stadia en PlayStation Remote Play dus.

Het is niet echt een geheim dat er veel van dit soort services bestaan. Amazon probeert zich daarentegen wel te onderscheiden door de behoorlijk lage prijs. Ook is het aanbod natuurlijk altijd doorslaggevend. Amazon Luna heeft onder andere Control, Grid, Metro: Exodus en Resident Evil: Biohazard in de aanbieding. Later komt er een apart abonnement van Ubisoft bij, waarmee je dus onder andere Assassin’s Creed: Valhalla en Far Cry 6 kunt checken.

Luna controller

Ook komt Amazon met een nieuwe controller voor Luna, die simpelweg Luna Controller heet. De controller heeft op één button na letterlijk dezelfde lay-out als een Xbox One controller. Wel komt deze in een prachtige paarse kleur.

Je verbindt de controller met het internet, zoals ook de Google Stadia controller dat doet. Vervolgens maakt de controller direct contant met Amazon’s servers. Overigens kun je de service ook gewoon gebruiken met toetsenbord en muis, een andere Bluetooth controller en zelfs controllers van Xbox en PlayStation.

Foto @Amazon

In eerste instantie zal de gadget voor $50 over de toonbank gaan. Net als die 6 dollar van het Luna abonnement, is ook dat een introductieprijs.

Veel concurrentie

Mocht het nog niet doorschemeren, het lijkt erop alsof Amazon met Luna de concurrentie aangaat met heel veel andere grote bedrijven. Op papier heeft Amazon daarentegen veel affiniteit met games; ze maken spellen en beheren natuurlijk streaming platform Twitch. Maar het blijft een beetje de vraag of gamers hier op zitten te wachten.