Kan Cyberpunk 2077 patch 1.2 de game eindelijk fixen? - Apparata

CD Projekt Red kondigt de tweede gigantische update, patch 1.2, voor Cyberpunk 2077 aan. Enkele van de meest tergende problemen moeten eindelijk opgelost worden.

Ontwikkelaar CD Projekt Red kondigt in een ludieke blogpost patch 1.2 voor Cyberpunk 2077 aan. Na de release van een van de meest langverwachte games ooit, bleek dat er van alles mis was met de game. De ontwikkelaar beloofde twee gigantische updates, maar de eerste was een beetje teleurstellend. Patch 1.2 lijkt eindelijk een grote stap in de goede richting te zijn.

Cyberpunk 2077 patch 1.2 fixt een hoop

CD Projekt Red verpakt de patch als een in-universe nieuwsbulletin waarin enkele van de gigantische problemen van de game besproken worden. Onder andere de absurde gameplay rondom Night City’s politie, het tergende rijden en ongemakkelijk lopen worden nu aangepakt. Dat eerste is misschien wel het grootste pluspunt van de update.

Mijn maatje, Jake, was laatst in gevecht met de Tyger Claws toen hij een schot miste en per ongeluk een omstander raakte. In een oogopslag stond de NCPD om hem heen en schoten hem neer. Het was alsof ze uit het niets kwamen! CD Projekt Red in de ‘nieuwsbulletin’

Dat probleem zullen Cyberpunk 2077-fans wel herkennen; de NCPD is een absolute maniak in de game. Of eigenlijk gewoon heel erg slecht ontworpen door de ontwikkelaar, want agenten spawnen nu letterlijk naast je zodra je een misdrijf begaat.

Ook autorijden werkt dit probleem in de hand. Door de ongemakkelijke besturing gebeurt het meer dan eens dat een speler per ongeluk een voetganger omver rijdt. De politie is er dan wederom als de kippen bij. Tot slot plant CD Projekt Red verbeteringen aan verschillende voertuigen die bij het minste of geringste vast kunnen komen te zitten.

Cyberpunk 2077 patch 1.2 moet dus een hoop structurele problemen van de game oplossen. Dat had al eerder moeten gebeuren, maar nadat de Poolse ontwikkelaar door een gigantische cyberaanval werd getroffen, moeten we ze natuurlijk wel een beetje coulant zijn. Het is nog niet bekend wanneer de patch precies zal uitkomen.