Kan de dure Oppo Find X2 op tegen de Galaxy S20?

Oppo zet met de gloednieuwe Find X2-serie in op het peperdure topsegment. Maar dan krijg je er ook behoorlijk wat voor terug.





Op het moment is er eigenlijk geen enkele mainstream smartphone die op kan tegen de gloednieuwe Galaxy S20-reeks wat betreft specs. Natuurlijk staat daar ook (letterlijk) een hoge prijs tegenover. Oppo had lange tijd die veelbelovende flagship killer-energie. Maar met de reeds aangekondigde Oppo Find X2 en Find X2 Pro plaatst het Chinese merk zich regelrecht tegenover Samsung. En dat is lastig opboksen.

Oppo plaatst hun Find X2-serie in een segment waar we de laatste tijd pas een paar smartphone in tegenkomen: het high-end topsegment waar je met duizend euro nog niet klaar bent. Velen zullen zoveel geld niet snel aan een smartphone spenderen, wat mogelijk ook heeft gezorgd voor tegenvallende eerste verkoopcijfers voor de Galaxy S20-serie. Oppo gaat het daarentegen toch proberen.

Bijzondere keuze, net als de verdeling van specs voor de Find X2 en Find X2 Pro. Beide toestellen zijn namelijk uitgerust met een 6,7″-oled display (20:9 ratio, 3168×1440 pixels) met 120Hz refresh rate, een solide Snapdragon 865 processor mét 5G-ondersteuning en maar liefst 12GB lpddr5 RAM. Kortom, alle high-performance onderdelen zitten zowel in de standaard versie als in de Pro-variant.

Wel heeft de Pro met 512GB het dubbele aan opslagruimte, met 65 Watt 4260mAh een 60mAh grotere batterij (ja, echt) en een iets betere triple-camera setup van 48MP, 13MP en 48MP ultra-wide. Dat tegenover de 12MP ultra-wide van de standaard variant.

Kortom, de verschillen zijn in bijna iedere categorie bijna verwaarloosbaar. En op zich valt er nog wel wat te zeggen voor deze strategie. Als er zo veel verschillende varianten zijn met zo’n uiteenlopende specs, dan kan de consument zich al snel een beetje gemanipuleerd voelen. ‘Ik geef niks om opslagruimte, RAM, processor en schermresolutie, maar omdat ik een betere selfie-camera wil moet ik €500 bijlappen.’ Tja, dat is ook niet alles.

De Oppo Find X2 (zwart of blauw) kost €999,- en de Oppo Find X2 Pro (zwart of oranje) kost €1.199,-. De toestellen zijn vanaf vandaag verkrijgbaar bij T-Mobile en MediaMarkt. Later komen er ook andere aanbieders bij.

Lees ook: Vivo, Oppo en Xiaomi willen Android-revolutie ontketenen