Kan de Huawei P40 (Pro) tegen de Galaxy S20 op?

Huawei maakt zich na de beperkte release van de Mate 40 Pro in Nederland op voor de volgende grote speler in de Chinese smartphone-lineup. De Huawei P40 en P40 Pro zijn de volgende vlaggenschepen van het verbannen merk, maar ze kiezen wel een gevestigde vijand.

Renders van de P40-serie, onder andere gemaakt door professionele lekker Evan Blass, tonen de Huawei P40 in volle glorie. En we wisten het al een beetje; de P40 Pro gaat ontzettend veel op de reeds uitgekomen Galaxy S20 en S20+ lijken. Vooral de achterkant met het verticaal geplaatste rechthoekige camera-eiland met vijf cameras lijkt sprekend op dat van Samsung.

Dan resteert de vraag, kan Huawei opboksen tegen de gigantische Zuid-Koreaanse fabrikant? Op 26 maart weten we het definitief want dan onthult het Chinese merk hun nieuwe serie in Parijs. Huawei heeft overigens wel de schijn tegen, want zonder Google Services is de gebruiker al een beetje beperkt.

Nu heeft Huawei zelf al uitgelegd hoe je via een omweg alsnog de felbegeerde services kunt ontvangen, maar Google heeft hier recentelijk (vanzelfsprekend) op afgeraden.

Iets waarmee Huawei zich wel kan meten met Samsung is het display. De P40-serie zou net als de Galaxy S20-serie uitgerust worden met een 120Hz display. Verwacht dus soepele beelden door de hoge refresh rate. Zoals gezegd, over een maand weten we pas officieel wat Huawei met hun nieuwe vlaggenschepen gaat doen, maar het is duidelijk dat ze tegen de stroming in moeten zwemmen.

Desalniettemin kan er een waarde in de nieuwe serie zitten, als het flagship killer-gehalte hoog is. Op het moment missen we door alle Chinese mid-rangers een beetje een knaller die high-end specs levert voor een zacht prijsje.

