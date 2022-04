Kan de Vivo X Fold een vuist maken tegen de Samsung Galaxy Fold?

De Vivo X Fold treedt de markt van opvouwbare smartphones binnen en laat zich vrij snel vergelijken met de Samsung Galaxy Fold. Misschien wel iets té snel.

De markt der opvouwbare smartphones wordt steeds uitgebreider en dan stuit je op een veel voorkomend probleem. Nu je in een vergelijkbare prijsklasse de keuze hebt uit een steeds breder assortiment, moet elke opvouwbare smartphone een eigen verkoopargument hebben.

Vivo X Fold

In eerste instantie is dat slecht nieuws voor de vers aangekondigde Vivo X Fold. De nieuwste telg in de opvouwbare smartphonemarkt lijkt namelijk erg op de Samsung Galaxy Fold. Hij vouwt open naar een 8,03 inch groot scherm en als je hem dichtvouwt, met een 6,53 inch groot scherm als je hem dichtvouwt. Dat geeft direct als nadeel dat de schermverhouding op dit kleine scherm een beetje te ‘breed’ is.

Specs

Ook qua specs is de Vivo X Fold gelijkwaardig aan de Samsung Galaxy Z Fold 3. Denk aan 12 GB werkgeheugen en 256 GB opslagruimte. Ook 120 Hz ververssnelheid op beide schermen is vergelijkbaar. De Vivo heeft twee vingerafdrukscanners: eentje voor elk scherm (en die zitten dus onder het scherm). Ook heeft de Vivo een extra camera om vier camera’s in een vrij groot eiland te hebben. Ten slotte schijnt Vivo het scherm iets steviger gemaakt te hebben dan Samsung: hij zou zo’n 300.000 keer opgevouwd kunnen worden voordat het mechanische problemen oplevert.

Met een omgerekende prijs van 1.413 dollar (zo’n 1.299 euro) is de Vivo X Fold iets scherper geprijsd dan de Samsung Galaxy Z Fold 3, die in de VS zo’n 1.499 dollar moet kosten. Het lijkt er dus op dat Vivo hetzelfde aanbiedt als Samsung met ietsje meer voor ietsje minder. We hebben aan dit alles nog even niet zo veel, want de X Fold is voor nu enkel in China te koop.