Kan Disney Plus toch geen compleet aanbod leveren?

Deze kaskrakers verdwijnen 'her en der' en er is meer... .





Toen Disney Plus in november vorig jaar met stormachtig succes lanceerde hadden veel kijkers het idee dat deze stream zou uitgroeien tot een ultieme Disney-bibliotheek waar je op termijn alle uitgaven exclusief zou kunnen bekijken. Disney leek dit ook te bevestigen. Zij legden uit dat zij niet, zoals concurrent Netflix, met ‘roterend aanbod’ zouden gaan werken.

Inmiddels blijkt deze toezegging toch niet zo absoluut als gedacht. In internationale media meldt men dat kaskrakers zoals Dr. Dolittle, Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides, Home Alone, Home Alone 2 enThe Sandlot niet meer te zien zijn. Wederom heeft Nederland een voordeeltje, want bij controle bleek dat de films vanmorgen (nog) wel te bekijken zijn in Nederland.

Het klopt echter dat de films in het buitenland verdwenen zijn. Dit heeft te maken met licentierechten die Disney met andere partijen heeft afgesproken. Ook in Nederland zou dit dus kunnen betekenen dat Disney het aanbod van haar eigen streaming beperkt om andere partijen de kans te geven bepaalde titels uit te zenden. De verwachting is wel dat de titels na zo’n afspraak weer beschikbaar komen.

Verder gaan er geruchten dat Netflix en Disney toch weer in gesprek zijn over een deal. Deze zou, als hij doorgaat, vanaf 2026 gaan lopen. Vraag is dan natuurlijk of de kaskrakers van die tijd bij beide streaming-diensten te zien zijn of dat Disney dan weer haar aanbod beperkt. Overigens valt er nog genoeg te zien en zijn er ook in 2020 weer veel nieuwe releases gepland.

Bron: Polygon.com

Afbeelding: Disney Plus