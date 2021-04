Kan het razend populaire Microsoft Teams op tegen Zoom? - Apparata

Microsoft Teams blijkt een onmisbaar onderdeel van moderne bedrijven, maar kan de dienst op tegen Zoom wat betreft het aantal gebruikers?

Sinds de pandemie zijn er een aantal apps die plotseling onmisbaar blijken om de wereld draaiende te houden. Microsoft Teams is er daar één van. De chatdienst maakte de afgelopen tijd een gigantische stijging in populariteit door. Nu laat Corporate Vice President Jeff Teper weten dat maar liefst 145 miljoen gebruikers Microsoft Teams dagelijks actief gebruiken. Maar is dat eigenlijk veel of niet?

Microsoft Teams onthult aantal gebruikers

Omdat veel mensen wereldwijd thuis moeten werken, zijn apps als Microsoft Teams onmisbaar. De gebruikerscijfers reflecteren dat heel goed. Aan het begin van de pandemie, begin 2020, had Microsoft Teams ongeveer 32 miljoen dagelijkse actieve gebruikers, zo schrijft TheVerge. Dat aantal verdubbelde binnen enkele weken ruim naar 75 miljoen toen iedereen zich in zijn kamer/kantoor opsloot.

#MicrosoftTeams now 145 million daily active users 🙏💜 – thank you to customers, partners, and team — Jeff Teper (@jeffteper) April 27, 2021

Ondertussen is de hoeveelheid gebruikers wederom verdubbeld naar 145 miljoen. Daarbij is de noemer ‘actieve dagelijkse gebruikers’ ook interessant. 145 miljoen mensen zetten dagelijks de app aan en gebruiken deze ook. Alle bedrijven die één keer in de week op Microsoft Teams samenkomen, vallen hier dus niet onder. Ook mensen die de app standaard opstarten maar vervolgens geen gesprekken starten, tellen ok niet mee.

Is Microsoft Teams daarmee populairder dan bijvoorbeeld Zoom? Daar is geen eenduidig antwoord op te geven. Eind vorig jaar verklaarde Zoom 300 miljoen actieve dagelijkse gebruikers te hebben. Klaar, zo zul je denken, dat is meer dan Microsoft Teams, toch? TheVerge ontdekte daarentegen dat Zoom later stiekem de aankondiging aanpaste.

Het blijkt dat Zoom ‘300 miljoen dagelijkse meeting-deelnemers’ heeft. Dat is een heel ander verhaal, aangezien één actieve gebruikers gemakkelijk tien meetings op een dag kan hebben. Kortom, Microsoft is vooralsnog met Teams de enige die echt duidelijkheid geeft over het aantal gebruikers.