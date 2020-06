Kan de nieuwe Microsoft browser Google Chrome aan?

Microsoft lanceert de vernieuwde versie van hun browser Edge op basis van Chromium en wil hiermee duidelijk met Google Chrome concurreren. Lukt dat?

Microsoft lanceert vandaag officieel hun nieuwe browser Edge op basis van Chromium. Het nieuwe Edge zal de oude versie van de browser nu langzaam vervangen. Bill Gates’ geesteskind mikt duidelijk op de grote jongen, Google Chrome. Maar kunnen ze de gevestigde orde van de troon stoten?

Microsoft Edge Chromium

Microsoft kondigde hun nieuwe versie van Edge al een hele poos geleden aan. In de tussentijd was de beta-versie live en kwam de browser begin dit jaar uit als optionele download. Nu rolt Microsoft het nieuwe Edge uit voor Windows 10, waarbij de oude geïntegreerde Edge browser langzaam uitgefaseerd wordt.

Microsoft vs. Google

Al lange tijd moet de tech-gigant het opnemen tegen Google Chrome. Die laatste browser is al jaren verreweg de meest populaire browser ter wereld. Internet Explorer en Edge kwamen niet eens in de buurt van Chrome.

Met de overstap op Google’s eigen Chrome open source code, Chromium, wil Microsoft hun aanwezigheid als browser-maker nieuw leven in blazen. Dat ze daar Google’s technologieën voor nodig hebben, is misschien een beetje gênant. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk geweldig dat Google de bronbestanden openbaar aanbiedt. Meer concurrentie betekent immers een beter product.

Je RAM is weer veilig

Vooralsnog lijkt het nieuwe Edge in de smaak te vallen. Een van de grootste problemen van Google Chrome is namelijk de absurde hoeveelheid RAM die het nodig heeft. Als ik de twee browsers naast elkaar leg en ze ongeveer dezelfde last opleg, lijkt Edge ongeveer 20% minder RAM te gebruiken. Uiteraard is dit slechts een ruwe vergelijking, maar iedere MB minder dan Chrome is een win.

Verder heeft Edge op basis van Chromium alle toeters en bellen die je verwacht van een Microsoft browser. Alles reageert soepel, de animaties zien er iets extremer uit dan die van Chrome. En het beste aan Edge? Alle Chrome extensies doen het hier ook gewoon.

Kortom, Microsoft knalt een zeer interessante browser online en iedereen met Windows 10 (versie 1903 en 1909 op het moment) zal de browser standaard krijgen. Hiermee is er mogelijk een

