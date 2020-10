Kan Samsung Galaxy A42 5G concurreren met OnePlus Nord? - Apparata

Samsung onthult de Galaxy A42 5G, een midrange topper die zich op hetzelfde segment richt als de OnePlus Nord. Kan Samsung de budgettopper aan?

Samsung onthult vandaag de specs van de Galaxy A42 5G, de goedkoopste 5G smartphone van de fabrikant. Het toestel heeft redelijk wat overeenkomsten van de Galaxy A51, maar levert 5G tegen een iets lagere prijs. Tegelijkertijd moet het toestel ook een beetje inleveren op de specs. Het is desalniettemin een solide mid-ranger die ogenschijnlijk dezelfde markt beoogt als de OnePlus Nord. Maar kan Samsung OnePlus wel aan?

Samsung Galaxy A42 5G

Samsung onthulde de Galaxy A42 met 5G ondersteuning al eerder, maar nu krijgen we informatie over de hardware. Alles aan de A42 is solide mid-range; van de 750G-serie processor tot de gigantische batterij. Dat alles lijkt daarentegen zeer goed geprijsd te zijn. Omgerekend betaal je onder de €390,- voor een gloednieuwe Samsung Galaxy A42 5G. Het toestel ligt vanaf 13 november bij ons in de winkels.

Galaxy A42 5G vs OnePlus Nord

Daarmee komt Samsung duidelijk in het vaarwater van de OnePlus Nord. Het zijn beide toestellen met een uitzonderlijk zachte prijs, maar wel met high-end merknaam en 5G ondersteuning. Kan de Samsung Galaxy A42 5G daarentegen wel concurreren met de OnePlus Nord?

Kwa harde hardware is de Nord heer en meester; meer RAM, een betere processor en een beter scherm. Dat laatste is overigens niet bevestigd, want alle specs van de A42 aangeduid met een sterretje (*) zijn nog niet bevestigd.

Aan de andere kant komt Samsung wel met uitbreidbaar geheugen tot 1TB, wat een relatief kleine investering van de gebruiker vereist. Ook krijg je een aanzienlijk grotere batterij. Als kers op de taart levert Samsung de Galaxy A42 5G naar verluidt met een headphone jack. Dat geeft voor mij altijd de doorslag.

Maar desalniettemin is het lastig te zeggen; de twee toestellen hebben allebei voor- en nadelen. Afhankelijk van of je keuzestress hebt of niet goed nieuws, want je hebt nu al twee solide 5G smartphones van topmerken.

Check de volledige vergelijking hieronder en nogmaals, de specs aangeduid met een sterretje (*) zijn niet bevestigd.