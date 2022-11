Kantoor Twitter dicht na massaontslag

De werknemers van Twitter sidderen en beven, nu Elon Musk een ploeg topmensen van Tesla en zijn andere bedrijven heeft aangevoerd.

Twitter, het voormalige werknemerparadijs

Twitter heeft slechts twee van de afgelopen 10 jaar winst gemaakt. Tegelijkertijd heeft Twitter 7000 personeelsleden, die per persoon allemaal minimaal $ 70.000 per jaar verdienen, en in de watten worden gelegd met zaken als yoga, diversiteitsmanagement, tafelvoetbal, ligbedden en een wijntap. Geen wonder, dat van de grote internetbedrijven Twitter op nummer drie staat wat betreft werkomstandigheden. Van de operationele uitgaven van Twitter, rond de 6 miljard per jaar, gaat er ruim 2 miljard naar personeelsuitgaven.

Kortom, Twitter vertegenwoordigt zo ongeveer alles waaraan Musk een grondige hekel heeft. De personeelsleden van Twitter zagen dus de bui al hangen, en voelden er begrijpelijkerwijs weinig voor om hun gerieflijke leventje in te ruilen voor de nogal Spartaanse werkomstandigheden in de bedrijven van Musk.

Letterlijk een vijandige overname

Dus, zoals dat in Amerika gebruikelijk is, pleegde Musk een overvaltechniek. Elke medewerker van Twitter ontving een e-mail, met daarin de mededeling dat het kantoor gesloten was en ze terug moesten gaan naar huis. In Amerika is dat gebruikelijk, omdat de verhoudingen tussen de baas en de werknemer snel kunnen veranderen. Hiermee voorkomt de baas dat de werknemer nog sabotageacties kan uitvoeren voor zijn ontslag, wat natuurlijk niet denkbeeldig is gezien de haat en nijd over en weer.

Meer dan de helft ontslagen

Daardoor heeft Musk de handen vrij om het selectie te maken tussen het personeel dat in zijn plan past, en het personeel waar hij vanaf wil. Ondertussen is bekend dat meer dan 3700 van de meer dan 7000 werknemers, iets meer dan de helft dus, hun baan verliezen. De reden, volgens Musk: Twitter maakt nauwelijks winst. naar schatting zal dit ontslag 1 miljard aan kosten besparen. Daarmee kan Musk de rente over de enorme lening aflossen, die hij af heeft gesloten om Twitter over te nemen.

Azië het zwaarst getroffen

Vanwege de wetten voor ontslagbescherming in Californië kan hij ze pas begin februari definitief uit zijn personeelsbestand schrappen. De kantoren van Twitter blijven gesloten tot aanstaande maandag 7 november 2022. De gevolgen voor de werknemers in India en de rest van Azië zijn nog vervelender. 85-90% van hen is nu zijn baan kwijt.