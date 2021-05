Kapot oplaadsnoertje: zo voorkom je deze ellende - Apparata

Oplaadsnoertjes van je smartphone gaan (vaak) kapot. Heel ergerlijk, lees hier hoe je dit kan voorkomen.

We zeulen wat af met onze opladers. Naar werk, naar school, naar vrienden. We nemen vaak onze opladers mee, omdat we bang zijn dat we met een lege smartphone komen te zitten. Maar hierdoor rollen we onze snoertjes op en kunnen ze kapot gaan.

Kapot oplaadsnoertje

Het overkomt ons allemaal wel: een kapot oplaadsnoertje. Of je nou een iPhone of een Samsung hebt, kapot gaan ze allemaal. En als je geen reserve snoertje in huis hebt, is dit echt vervelend. Je kan je smartphone niet meer opladen en moet razendsnel een nieuwe zien te fixen. Natuurlijk, je kunt even snel een niet originele kopen. Dat heeft zo zijn voordelen: snel leverbaar, langere snoertjes of leuke kleurtjes. Nadeel is dat deze vaak zo mogelijk nog sneller kapot gaan en ze minder snel je smartphone opladen. Een origineel snoertje van je smartphone- fabrikant is eigenlijk altijd de beste keuze.

Hoe te voorkomen

Zoals met alles, zuinig met je spullen omgaan helpt. Ook met oplaadsnoertjes is dit het geval. Wat deze snoertjes in ieder geval niet leuk vinden, is het oprollen. Hier gaat het snoertje sneller van kapot. Toch wel lastig als je je oplader in je tas doet, aan oprollen ontkom je dan bijna niet. Beter is dan om meerdere snoertjes te hebben, zodat je ze niet continue hoeft mee te nemen.

Trek je snoertje ook op een goede manier uit je smartphone. Trek niet de lader uit je telefoon, maar de telefoon uit de lader. Dat is veel beter. Zet ook niks op de kabel en zorg dat het niet bekneld raakt.

Wat dit probleem natuurlijk in het geheel oplost: draadloos laden. Dan hoef je niet meer te pielen met snoertjes, maar leg je de smartphone gewoon op de oplader. Nadeel hiervan is dat deze laders duurder zijn en ook lastig zijn om mee te nemen.