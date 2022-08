Kate Perry en Orlando Bloom cashen 18 miljoen voor villa

Zangeres Kate Perry en haar man acteur Orlando Bloom verkopen hun villa in Beverly Hills voor 18 miljoen dollar.

Het liefdesnestje van de twee stond voor 19,5 miljoen dollar te koop, maar met een opbrengst van 18 miljoen doen ze het denken wij niet persé heel slecht. Geen winst, want in 2017 werd het ook voor 18 miljoen aangekocht. We nemen even een kijkje achter de voordeur om te zien wat je voor die centjes krijgt.

Het bescheiden stulpje bevindt zich in een bewaakte enclave waar je tussen de beroemdheden veilig woont. Het huis heeft een flinke oprit en ligt verscholen in een bebost terrein. In 1959 werd begonnen met de bouw en is voorzien van vijf slaapkamers.

Villa Kate Perry

De woonkamer is voorzien van een open haard en een enorme bank in lavendel kleur. Openslaande deuren leiden naar de patio en het gazon. In de ruime eetkamer staat een marmeren tafel met paarse stoelen en ook hier openslaande deuren naar buiten.

De master bedroom is eveneens voorzien van een open haard, dubbele kasten, een marmeren bad en een eigen tuinterras. Achterin de foto zien we ook een gitaar hangen van Kate. Of die bij de prijs in zit wordt niet vermeld.

In de enorme keuken is geen gebrek aan opbergruimte. Alles kraakhelder wit en een enorm kookeiland. Geen idee of Orlando en Kate graag zelf koken, maar er is ook voorzien in een butler’s pantry. Overal is aan gedacht.

Orlando moet ook aan zijn spieren denken. Hij moet natuurlijk fit zijn voor alle filmrollen en Kate moet in vorm blijven voor haar optredens. Een flinke fitnessruimte is voorzien inclusief sauna en douche.

Na het sporten duik je zo lekker in het overloopzwembad en geniet je op de ligbedjes van de zon en het uitzicht als je ligt op te drogen. Het terrein is groot genoeg om tientallen auto’s te parkeren, dus je kunt veel bezoek aan.

Gastenverblijf

Met de verkoop van de villa vertrekken de twee helemaal uit Bevery Hills. Het stel bezat ook nog een pandje net iets verderop wat in 2018 werd aangekocht voor 7,5 miljoen dollar als gastenverblijf. Vorig jaar deden ze dat al van de hand voor hetzelfde bedrag.

Gastenverblijf

Landgoed in Montecito

We hoeven ons geen zorgen te maken om de twee. Ze raken niet dakloos. In 2020 schaften ze namelijk in Montecito voor 14,2 miljoen een landgoed aan waar het inmiddels kennelijk zo goed toeven is, dat ze de huizen in Beverly Hills makkelijk kunnen missen.

Het landgoed in Montecito dateert uit 1928 en is op het landgoed voorzien van een gastenverblijf, veel makkelijker natuurlijk. Ook hier een zwembad en zelfs een tennisbaan.