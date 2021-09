Ken Block’s ‘Halo’ Warthog- voertuig is bruter dan bruut

Hoonigan

Deze bak is het serieuze werk. Check hier Ken Block’s nieuwe ‘Halo’- voertuig.

Ken Block kennen we voornamelijk van zijn extreme drift-filmpjes met auto’s. De man heeft er een imperium omheen gebouwd, heel knap. Hoonigan Industries van Block heeft nu een volledig functioneel Warthog-voertuig gebouwd. Het team heeft een serie hierover gemaakt en plaatst het op YouTube.

Ken Block’s ‘Halo’ Warthog- voertuig

Dat is wel gaaf. Hoewel het verre van de eerste levensgrote versie is die ooit is gemaakt van Halo’s beroemde gepantserde voertuig, werkt deze echt. Het gevaarte debuteerde zelfs bij de wereldpremière van de film Free Guy, met in de hoofdrol Ryan Reynolds. Hij speelt een bankbediende die ontdekt dat hij slechts een karakter is in een openwereldspel.

De leden van het team van Block maakte de echte Warthog met behulp van een op maat gemaakt rockcrawler-chassis. Het heeft geen gemonteerd geweer, maar het lijkt onmiskenbaar op de Warthog met zijn stevige lichaam, futuristische vorm, gebogen voorruit en enorme banden. Ze hebben echt over alles nagedacht: het interieur is een replica van zijn virtuele tegenhanger, en het team zorgde ook voor een vierwielbesturing. Natuurlijk moet er dan ook een dikke motor in. Ze kozen voor een​​Ford V8-motor en voegde er twee turbo’s aan toe, waardoor het een vermogen van 1.060 pk kreeg. Daar kom je wel mee vooruit.

Halo

We kennen de machine van de verschillende games uit de Halo-franchise. Het Hoonigan-team heeft er een replica van gebouwd om de aankomende Halo Infinite-game te promoten die in december wordt gelanceerd. Dat gaat wel lukken denk ik zo. Hieronder kun je de beelden zien.