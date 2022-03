Ken je LimeWire nog? De torrentsite maakt keiharde comeback

Afbeelding via LimeWire

LimeWire komt keihard terug met een van de grootste hypes van dit moment: NFT’s.

Wie aan het begin dit millennium wat geld wilde besparen, kon op een eenvoudige manier gratis films, muziek en games downloaden. LimeWire stond aan de wieg van online piraterij met het P2P delen van bestanden. Het was pure Russische roulette of je een daadwerkelijk bestand of computerpleuris kreeg.

10 jaar na de begrafenis komt het programma weer terug. En wel om een nieuwe mogelijke internetrevolutie bij te staan: NFT’s.

LimeWire hypet mee met NFT

Dat lees je goed, het platform dat ooit torrents en virussen in een grabbelton gooide en als een overenthousiaste vader op een Koninginnenmarkt uitdeelde, gaat NFT’s verhandelen. Fans kunnen vanaf mei muziek-gerelateerde NFT’s verhandelen onder elkaar.

Specifieker, het platform dat in 2011 moest sluiten vanwege aanhoudende rechtszaken wordt nu een legitieme verhandelplek voor muziek-gerelateerde NFT’s.

In tegenstelling tot de begindagen, gaat LimeWire nu daadwerkelijk samenwerken met de muziekindustrie. Muzikanten kunnen door middel van het verkopen van NFT’s op een zekere manier de luisteren meer eigenaar laten zijn van de content.

Wat is een NFT?

Maar wat is een NFT precies? Kort door de bocht is een NFT een code op basis van dezelfde fundamenten als cryptovaluta. Deze code kan gekoppeld worden aan iets digitaals, bijvoorbeeld muziek of een afbeelding. Zie het een beetje als een digitale handtekening; iedereen kan een afbeelding kopiëren maar slechts één iemand kan de daadwerkelijke, originele, enige echte eerste variant hebben.

Dat is een NFT, binnenkort verkrijgbaar in nog onbekende vormen via LimeWire.