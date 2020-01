Ken jij deze drie handige lifehacks voor Gmail al?

Zo voorkom je spijt, rommel in jouw inbox en onbereikbaarheid.





Gmail heeft anderhalf miljard gebruikers, dus de kans is groot dat jij er ook regelmatig mee te maken hebt. Om jouw mailverkeer een beetje beheersbaar te houden zonder dat je onbereikbaar bent delen we drie handige live hacks.

Voorkom spijt en trek verzonden e-mails terug in Gmail

Iedereen kent dat wel. Je hebt jouw mail 20 keer overgelezen en direct na het verzenden zie je toch een dijk van een schreifvout of je stuurt in jouw emotie een mail waar je gelijk spijt van hebt. Gmail brengt redding, want zodra je de mail verstuurt zie je onderin jouw venster een ‘undo’ knop.

Enige lastige is dat deze mogelijkheid standaard ingesteld staat op 5 seconden. Je moet dus vlug kunnen lezen of snel spijt hebben. Als je via ‘instellingen’ en ‘algemeen’ naar ‘undo send’ gaat kun je daar de bedenktijd vergroten naar maximaal 30 seconden.

Scheidt het kaf van het koren met onbeperkte aliassen en filters

Fijn, zo’n korting in die nieuwe webshop. Je moet alleen ‘maar’ jouw e-mailadres invullen. Je voelt de lading reclamemail al aankomen. Aan de andere kant heb je al twee keer de nieuwsbrief van jouw sportclub gemist en die zie je wel graag als eerste. Dit los je op met aliassen.

Wanneer je als e-mailadres jouw reguliere gebruikersnaam invult, vervolgens + en een zelf gekozen term kun je de mails splitsen. Bijvoorbeeld [email protected] of [email protected] Dit is handig want als je dan jouw mailbox op wil ruimen kun je bijvoorbeeld sorteren of zoeken op ‘[email protected]’ en die mails in een keer lezen of weggooien. Zo kun je met +… een onbeperkt aantal aliassen aanmaken en ook mail van het werk of andere (on)belangrijke zaken scheiden. Makkelijk, zo hoef je niet meer wekelijks van e-mailadres te wisselen.

Door deze functie te combineren met ‘meerdere inboxen’ (in te stellen via ‘instellingen’ en ‘geavanceerd’ te combineren kun je per +-alias een aparte mailbox aanmaken om nog makkelijker onderscheid te maken.

Toch bereikbaar als jouw smartphone leeg is

Als je een lege smartphone hebt en toch bereikbaar wilt of moet zijn kun je dat via Gmail regelen. Je moet daarbij wel weten welke provider jouw contact gebruikt. Als je dat weet kun je een e-mail sturen door het gateway-adres van de provider op hun site op te zoeken en vervolgens een e-mail te sturen aan <tiencijferig telefoonnummer>@<gatewayadresprovider>. Jouw bericht wordt dan als tekstbericht afgeleverd aan de ontvanger.

Natuurlijk blijft beveiliging ook een item, dus het is fijn te weten dat Gmail nu ook tweefactor-authenticatie op Gmail toestaat voor iOS-gebruikers.

De inspiratie voor de tips vond ik in dit artikel van Cnet.