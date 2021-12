Kennen we de game Splinter Cell nog? Het komt terug

Ubisoft

Splinter Cell was een behoorlijk populaire game. Ubisoft is nu bezig met een nieuwe versie en brengt het spel terug.

Eigenlijk heet het Tom Clancy’s Splinter Cell. Het is een ‘sluipspel’ waarbij de personage Sam Fisher allerlei missies moet uitoefenen. Hij is een agent van de Amerikaanse veiligheidsdienst NSA. De agenten werken ‘buiten’ de veiligheidsdiensten om. Als ze gepakt worden, zullen de Verenigde Staten alle betrokkenheid ontkennen.

De agenten worden uitgezonden met de missie: bewaken van de veiligheid en vrede voor de Verenigde Staten. En dit moeten ze dus op een manier waardoor ze niet worden opgemerkt. Sluipen staat centraal, en daarom krijg je hele coole hulpmiddelen. Denk hierbij aan gadgets en wapens die geen geluid maken.

Splinter Cell remake

Er zijn maar liefst 32 miljoen spellen verkocht sinds de lancering en de uitgever is Ubisoft. Het spel speel je vanuit derdepersoonsperspectief. Je ziet het personage dus volledig in beeld. Ubisoft denkt nu dat de tijd rijp is om een volledig nieuwe remake te maken. De remake zal worden gemaakt in de bekende Snowdrop- enige van Ubisoft. Deze werd ook gebruikt voor het spel The Division in 2016. De ontwikkelaar zeg dat de remake geen open wereld zal krijgen. Dit terwijl Ubisoft dit tegenwoordig bij veel spellen wel doet. Zeker bij shooters. Het spel behoudt lineaire levels, waarin spelers zelf constant moeten kiezen hoe ze bepaalde situaties in verschillende missies gaan oplossen.

De laatste keer dat een Splinter- Cell game uitkwam was alweer in 2013. Deze heeft de naam Blacklist en hetzelfde team van dit spel, zal de remake nu ook maken.