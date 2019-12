Kerstcadeautje voor Nederlandse Galaxy Note 10 (+) gebruikers

De Galaxy Note 10-familie krijgt een speciale update.

Tot voor kort konden in west-Europa alleen onze oosterburen genieten van Samsung’s uitrol van Android 10, maar het Zuid-Koreaanse techmerk komt met een vervroegd kerscadeautje voor ons in Nederland. Android 10 is namelijk uitgerold voor de Samsung Galaxy Note 10 en Note 10+!

In eerste instantie zou Android 10 met One UI 2-schil pas in de eerste maand van 2020 uitkomen, maar gebruikers melden op dit Tweakers-forum dat de uitrol van Google’s nieuwste versie van Android ook hier is begonnen.

Eind vorige week rolde Android 10 uit voor de Galaxy Note 10-lijn in Duitsland en we schreven toen dat de uitrol in Nederland daarom niet lang meer op zich zou laten wachten. Dat is inderdaad gebeurd. Blijkbaar was de ontwikkeling van One UI 2 dus eerder klaar dan gepland.

Opvallend is dat de Galaxy S9-serie ook een update zou krijgen naar Android 10 in januari van 2020. Vooralsnog lijkt het erop dat de update voor de oudere Galaxy-toestellen nog niet klaar is. Het lijkt er dus op dat S9-gebruikers wel gewoon tot januari moeten wachten.

Mocht je nog willen checken of jouw Samsung-toestel in aanmerking komt voor de upgrade naar Android 10, dan raad ik je aan om dit artikel te checken. Daarin zetten we alle Samsung-toestellen die de update krijgen op een rijtje.

Lees ook: Gelekt: hier is de Samsung Galaxy Note 10 Lite